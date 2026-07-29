"Укрзалізниця" змінює ціни на послуги для вантажних вагонів: деталі

АТ “Укрзалізниця” з 1 серпня запроваджує єдину договірну ціну на дві послуги, пов’язані з обслуговуванням вантажних вагонів. Зміни стосуються технічного огляду вагонів після вивантаження за допомогою грейферного крана та надання підвищеної колії для вивантаження силами одержувача.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

УЗ змінює правила для вантажних перевезень

АТ "Укрзалізниця" переглянула вартість двох послуг, які стосуються обслуговування вантажних вагонів. Йдеться про технічний огляд вагона після вивантаження за допомогою грейферного крана та надання підвищеної колії для вивантаження вантажів силами й засобами одержувача.

З 1 серпня ці послуги надаватимуться за єдиною договірною ціною.

Відповідні зміни діятимуть для виробничих підрозділів "Служби роботи станцій" регіональних філій "Львівська залізниця", "Південно-Західна залізниця", "Придніпровська залізниця", "Південна залізниця", "Одеська залізниця" та "Донецька залізниця".

Також новий порядок поширюватиметься на філії "Оператор припортових станцій", ЦТС "Ліски" та "Центр транспортної сервісної логістики" АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року залізницею перевезли 74,7 млн т вантажів. Це на 6,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Основне падіння припало на руду, вугілля та будівельні матеріали, тоді як перевезення зерна зросли.