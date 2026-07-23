"Укрзалізниця" розробляє мобільний застосунок для бізнесу

“Укрзалізниця” розпочала розробку мобільного застосунку для бізнес-клієнтів у сфері вантажних перевезень. Новий сервіс дозволить керувати вагонним парком, оформлювати замовлення та відстежувати перевезення зі смартфона.

Як пише Delo.ua, про це інформує RAIL.insider.

"Укрзалізниця" готує новий застосунок

Новий застосунок стане мобільною версією частини функціоналу Е-Порталу. Це дозволить клієнтам керувати своїм вагонним парком, оформлювати замовлення та контролювати рух вагонів без прив'язки до комп'ютера.

Крім того, у застосунку планують реалізувати функції відстеження вагонів у режимі реального часу та прогнозування термінів доставки вантажів.

Паралельно в "Укрзалізниці" працюють над спрощенням взаємодії з клієнтами. Компанія планує скоротити кількість необхідних заявок і договорів, а також зробити самі договори простішими та зручнішими для користувачів.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року залізницею перевезли 74,7 млн т вантажів. Це на 6,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Основне падіння припало на руду, вугілля та будівельні матеріали, тоді як перевезення зерна зросли