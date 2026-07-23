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"Укрзализныця" разрабатывает мобильное приложение для бизнеса

поезд, зерновозы
Укрзализныця работает над мобильным сервисом для грузоотправителей / Shutterstock

"Укрзализныця" приступила к разработке мобильного приложения для бизнес-клиентов в сфере грузовых перевозок. Новый сервис позволит управлять вагонным парком, оформлять заказы и отслеживать перевозки со смартфона.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует RAIL.insider.

"Укрзализныця" готовит новое приложение

Новое приложение станет мобильной версией части функционала Е-портала. Это позволит клиентам управлять своим вагонным парком, оформлять заказы и контролировать движение вагонов без привязки к компьютеру.

Кроме того, в приложении планируется реализовать функции отслеживания вагонов в режиме реального времени и прогнозирование сроков доставки грузов.

Параллельно в "Укрзализныце" работают над упрощением взаимодействия с клиентами. Компания планирует сократить количество необходимых заявок и договоров, а также сделать сами договоры более простыми и удобными для пользователей.

Напомним, в первом полугодии 2026 года по железной дороге перевезли 74,7 млн т грузов. Это на 6,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основное падение пришлось на руду, уголь и строительные материалы, в то время как перевозка зерна выросла

Автор:
Ольга Опенько