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"Укрзализныця" заказала еще 92 новых пассажирских вагона: сколько они стоят
"Укрзализныця" подписала договор на поставку еще 92 новых пассажирских вагонов украинского производства. Они должны быть изготовлены и поставлены в течение 2027-2028 годов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.
В рамках контракта изготовят 83 купейных вагона с возможностью эксплуатации в формате купе и СВ, а также 9 современных безбарьерных вагонов с инклюзивными купе.
Стоимость одного купейного вагона составляет 68 млн грн, а вагона с безбарьерным купе – 72 млн грн. Закупка финансируется на средства, предусмотренные в государственном бюджете.
В министерстве отмечают, что обновление парка необходимо не только для комфорта пассажиров, но и для устойчивости транспортной системы. Россия системно атакует железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав. Только в минувшие выходные были повреждены два пассажирских вагона.
Кроме того, значительная часть имеющегося вагонного парка постепенно истекает нормативный срок эксплуатации. Средний возраст пассажирских вагонов в настоящее время превышает 35 лет.
К производству новых вагонов планируют максимально привлечь украинские предприятия, производящие комплектующие и оборудование.
В общей сложности в 2026 году "Укрзализныця" уже получила 21 новый пассажирский вагон украинского производства. К их изготовлению были привлечены 166 украинских предприятий.
В рамках государственной программы уже законтрактовано 358 новых пассажирских вагонов, из которых 187 уже перевозят пассажиров.
Напомним, "Укрзализныця" в мае 2026 года ввела в эксплуатацию 6 новых пассажирских вагонов, построенных на отечественном предприятии. Подвижный состав интегрировали в популярный маршрут №81 Киев — Ужгород.