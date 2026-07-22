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"Укрзализныця" заказала еще 92 новых пассажирских вагона: сколько они стоят

"Укрзализныця" заказала еще 92 новых пассажирских вагона
"Укрзализныця" заказала еще 92 новых пассажирских вагона

"Укрзализныця" подписала договор на поставку еще 92 новых пассажирских вагонов украинского производства. Они должны быть изготовлены и поставлены в течение 2027-2028 годов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

В рамках контракта изготовят 83 купейных вагона с возможностью эксплуатации в формате купе и СВ, а также 9 современных безбарьерных вагонов с инклюзивными купе.

Стоимость одного купейного вагона составляет 68 млн грн, а вагона с безбарьерным купе – 72 млн грн. Закупка финансируется на средства, предусмотренные в государственном бюджете.

В министерстве отмечают, что обновление парка необходимо не только для комфорта пассажиров, но и для устойчивости транспортной системы. Россия системно атакует железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав. Только в минувшие выходные были повреждены два пассажирских вагона.

Кроме того, значительная часть имеющегося вагонного парка постепенно истекает нормативный срок эксплуатации. Средний возраст пассажирских вагонов в настоящее время превышает 35 лет.

К производству новых вагонов планируют максимально привлечь украинские предприятия, производящие комплектующие и оборудование.

В общей сложности в 2026 году "Укрзализныця" уже получила 21 новый пассажирский вагон украинского производства. К их изготовлению были привлечены 166 украинских предприятий.

В рамках государственной программы уже законтрактовано 358 новых пассажирских вагонов, из которых 187 уже перевозят пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" в мае 2026 года ввела в эксплуатацию 6 новых пассажирских вагонов, построенных на отечественном предприятии. Подвижный состав интегрировали в популярный маршрут №81 Киев — Ужгород.

Автор:
Татьяна Гойденко