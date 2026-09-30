E-commerce Conference 2026: найбільша конференція про онлайн-бізнес повертається до Києва

6 жовтня 2026 року у КВЦ "Парковий" відбудеться E-commerce Conference 2026 – найбільша щорічна конференція України, присвячена електронній комерції, digital-маркетингу та розвитку онлайн-бізнесу.

Минулого року конференція об'єднала понад 2000 учасників та понад 50 компаній експозони, ставши одним із головних майданчиків для нетворкінгу, обміну досвідом та презентації нових рішень для e-commerce.

Цього року організатори обіцяють ще масштабнішу подію. На гостей чекають виступи провідних експертів ринку, практичні кейси, сучасні інструменти розвитку бізнесу, велика експозона компаній та можливість налагодити нові партнерства.

Серед основних тем конференції:

e-commerce та розвиток інтернет-магазинів;

маркетплейси;

AI та автоматизація бізнес-процесів;

Google Ads, Meta Ads і TikTok-маркетинг;

логістика та платіжні рішення;

міжнародні продажі та масштабування бізнесу.

Очікується:

понад 2000 учасників;

понад 100 компаній експозони;

десятки практичних доповідей від власників бізнесу та експертів ринку;

масштабний нетворкінг представників e-commerce, ритейлу, маркетингу та технологічних компаній.

Дата: 6 жовтня 2026 року

Місце проведення: КВЦ "Парковий", Київ

🎟 Квитки та детальна інформація: https://econf.com.ua

E-commerce Conference 2026 – місце зустрічі тих, хто створює майбутнє українського онлайн-бізнесу.