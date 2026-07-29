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Новые правила для такси в Украине: что изменится для водителей и цифровых платформ

такси
В Украине готовят новые правила для таксистов / Depositphotos

Более 95% рынка такси в Украине находится в тени, из-за чего бюджет недополучает налоги, а участники рынка работают в неравных условиях. Минобновления готовит законодательные изменения, которые должны определить правила работы цифровых платформ, упростить легализацию водителей и ужесточить требования к безопасности перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

В министерстве отмечают, что действующее законодательство не учитывает фактическую модель работы рынка, где большинство поездок уже организуется через цифровые платформы.

Новая модель регулировки должна предусматривать:

  • определение правового статуса цифровых платформ;
  • упрощение легальной работы водителей через цифровизацию процедур;
  • единые правила для всех участников рынка;
  • ужесточение требований к безопасности перевозок;
  • требования по страхованию пассажиров;
  • повышение прозрачности рынка и уплаты налогов.

В Минвосстановлении ориентируются на подход, применяемый в большинстве стран ЕС. Там цифровые платформы работают как технологические сервисы, а перевозку осуществляют лицензированные перевозчики в соответствии с транспортным законодательством.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что новое регулирование должно одновременно обеспечить прозрачные правила для бизнеса, развитие цифровых сервисов, конкуренцию и защиту пассажиров.

Напомним, Министерство развития общин и территорий Украины разработало концепцию реформы рынка такси, предусматривающую легализацию большинства водителей, цифровизацию процессов и введение новых правил работы.

Для рынка это означает попытку вывести значительную часть перевозок из тени и установить одинаковые требования как для водителей, так и для сервисов, через которые заказывают поездки.

Автор:
Татьяна Гойденко