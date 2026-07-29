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Новые правила для такси в Украине: что изменится для водителей и цифровых платформ
Более 95% рынка такси в Украине находится в тени, из-за чего бюджет недополучает налоги, а участники рынка работают в неравных условиях. Минобновления готовит законодательные изменения, которые должны определить правила работы цифровых платформ, упростить легализацию водителей и ужесточить требования к безопасности перевозок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.
В министерстве отмечают, что действующее законодательство не учитывает фактическую модель работы рынка, где большинство поездок уже организуется через цифровые платформы.
Новая модель регулировки должна предусматривать:
- определение правового статуса цифровых платформ;
- упрощение легальной работы водителей через цифровизацию процедур;
- единые правила для всех участников рынка;
- ужесточение требований к безопасности перевозок;
- требования по страхованию пассажиров;
- повышение прозрачности рынка и уплаты налогов.
В Минвосстановлении ориентируются на подход, применяемый в большинстве стран ЕС. Там цифровые платформы работают как технологические сервисы, а перевозку осуществляют лицензированные перевозчики в соответствии с транспортным законодательством.
Первый заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что новое регулирование должно одновременно обеспечить прозрачные правила для бизнеса, развитие цифровых сервисов, конкуренцию и защиту пассажиров.
Напомним, Министерство развития общин и территорий Украины разработало концепцию реформы рынка такси, предусматривающую легализацию большинства водителей, цифровизацию процессов и введение новых правил работы.
Для рынка это означает попытку вывести значительную часть перевозок из тени и установить одинаковые требования как для водителей, так и для сервисов, через которые заказывают поездки.