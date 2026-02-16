Запрет на "случайные" поездки и штрафы в 8500 грн: в Украине представлен законопроект о рынке такси

Министерство развития общин и территорий Украины представило законопроект, призванный окончательно вывести сферу пассажирских перевозок из "тени". Он предусматривает введение новых штрафов для водителей такси не только за отсутствие лицензии, но и нарушение правил работы через цифровые платформы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Ведомство опубликовало проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по перевозкам пассажиров на такси или легковыми автомобилями по заказу".

Целью документа является упорядочение применения норм в сфере такси и перевозок легковыми авто на заказ, введя четкую административную ответственность за несоблюдение установленных требований.

Ожидается, что принятие законодательной инициативы создаст комплексную систему контроля в этой области, будет способствовать легализации рынка, повысит безопасность пассажиров и обеспечит равные правила работы всем перевозчикам.

В Минразвитии анонсирована разработка новой системы регулирования такси, которая должна учитывать интересы добропорядочного бизнеса, пассажира, общины, онлайн-платформы и государства, еще год назад.

За что можно получить штраф

В частности, документом предусматривается установление штрафов за несоблюдение правил перевозки, а именно :

предоставление платных перевозок без официального разрешения или без оформленных трудовых отношений с перевозчиком;

несоблюдение самозанятых перевозчиков специальных требований законодательства;

выполнение заказов на перевозку легковыми автомобилями вне цифровых платформ;

использование сервисов, не внесенных в государственные реестры в сфере безопасности наземного транспорта;

перевозка пассажиров на авто, не отвечающие техническим требованиям или не имеющие обязательного оборудования для такси;

нарушение правил предоставления услуг пассажирского автотранспорта, с более жесткими санкциями за повторные нарушения в течение года.

Одним из наиболее резонансных положений документа есть фактический запрет на "случайные" поездки. Законопроект вводит термин "самозанятый перевозчик", который обязан принимать заказы исключительно через легальные цифровые платформы.

Какие суммы

Документ предусматривает разные суммы взысканий в зависимости от вида нарушения:

8 500 грн — за посадку пассажира "с руки" (с обочины) вне официальной платформы.

— за посадку пассажира "с руки" (с обочины) вне официальной платформы. 8 500 грн — за использование сервисов такси, не внесенных в государственный реестр.

— за использование сервисов такси, не внесенных в государственный реестр. 8 500 грн - за выезд на линию без пройденного техконтроля или установленного таксометра.

- за выезд на линию без пройденного техконтроля или установленного таксометра. 1 700 грн — за выполнение платных перевозок без официальной регистрации (для работающих "в черную").

Uklon, Bolt и Uber

Законопроект также предусматривает, что сервисы такси, такие как Uklon, Bolt или Uber, теперь будут обязаны проверять наличие у водителя права на предоставление услуг. За подключение к системе водителя-нелегала сервису грозит штраф в размере 17 000 грн .

Для самих таксистов вводится понятие "электронного сертификата" - платного разрешения на работу, срок действия которого составит два года. Его стоимость планируется на уровне прожиточного минимума (ориентировочно 3 328 грн в 2026 году).

Отметим, что одним из требований Международного валютного фонда является принятие изменений в Налоговый кодекс по автоматическому обмену данными о доходах, полученных через цифровые платформы. Нововведения будут касаться водителей такси (Bolt, Uklon, Uber).

Это осуществляется для повышения прозрачности доходов и контроля за налогообложением деятельности на цифровых сервисах .