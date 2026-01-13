Доход водителей такси примерно на 30% выше средней зарплаты в Украине

Средний доход водителя на платформе Bolt в Украине составляет 700 евро в месяц, что эквивалентно примерно 35 100 гривен. В то же время, по данным Госслужбы статистики, средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 года составила около 27 100 гривен, что меньше заработка таксистов почти на треть.

Об этом Delo.ua рассказал генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.

По его словам, реальные заработки водителей сервисов такси могут значительно отличаться в зависимости от формата работы, количества поездок и подключенных категорий. Он отмечает, что водители, работающие полный рабочий день, зарабатывают существенно больше, чем те, для которых платформа является дополнительным источником дохода.

"Высший потенциальный доход также характерен для категорий Comfort, Business и Premium. В то же время решающим фактором является не только тариф, но и количество выполненных поездок: водители, подключающие сразу несколько категорий, получают больше заказов, имеют меньше простоев и, как следствие, более высокий общий доход", — заявил Павлик.

В течение года базовая стоимость поездки выросла в большинстве городов Украины. В Bolt отмечают, что повышение было постепенным и в целом соответствовало уровню инфляции. Стоимость километра в тарифе также выросла из года в год в пределах инфляционных изменений. При этом в Bolt время в пути не является отдельной тарифной составляющей.

Комиссию в Киеве снизили на 5%

Расчет комиссии производится автоматически, а ее сумма удерживается с еженедельного заработка водителя. С 1 октября 2025 года Bolt на постоянной основе снизил комиссию для водителей в Киеве с 25% до 20%.

"Целью этого решения было повышение чистых заработков водителей в городе с большим спросом. В других городах Украины размер комиссии в течение года оставался без изменений", — подчеркнул генеральный менеджер Bolt в Украине.

Комиссия Bolt для водителей зависит от города и содержится в окончательной стоимости заказа.

Размер комиссии составляет:

25% — Львов

20% — Киев, Ужгород

18% — Чернигов, Черновцы, Днепр, Ивано-Франковск, Харьков, Одесса, Мукачево, Винница, Запорожье

15% — Белая Церковь, Черкассы, Дрогобыч, Хмельницкий, Кременчуг, Кривой Рог, Луцк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Житомир

10% — Каменец-Подольский, Кропивницкий, Николаев

Комиссия взимается как с поездок с наличной, так и безналичной оплатой, а также с платы за отмену заказа . В то же время, комиссия не удерживается с чаевых, бонусов, дополнительных аэропортовых оплат, дорожных сборов и сборов за бронирование.

Bolt поддерживает новые правила налогообложения сервисов такси

Сергей Павлик отметил, что Bolt публично поддержал правительственные законопроекты №14025 и №14026, предусматривающие изменение подхода к обложению доходов водителей сервисов такси. Ключевая идея инициатив состоит в том, чтобы налоговое администрирование взяло на себя онлайн-платформы.

Это, по оценкам компании, позволит существенно уменьшить бюрократическую нагрузку на водителей и позволит им сосредоточиться на работе и получении дохода. В Bolt отмечают, что подобная модель успешно работает во многих странах, где присутствует сервис.

Подорожают ли поездки в такси

В компании признают, что переход к полностью прозрачной системе налогообложения может сопровождаться постепенной корректировкой стоимости поездок. В то же время резких или сиюминутных изменений не ожидается — речь идет скорее о поэтапной адаптации рынка к новым правилам игры.

Сроки внедрения изменений будут зависеть от того, как быстро парламент рассмотрит и примет соответствующие законопроекты.

Отдельно в компании обращают внимание, что в 2026 году намечено очередное повышение акцизов на горючее. Хотя такие решения не обладают мгновенным эффектом, в среднесрочной перспективе они могут влиять на структуру расходов водителей и постепенно отражаться на стоимости поездок.

Напомним также, что теперь импортные электромобили будут облагать НДС.