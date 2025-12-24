Рынок такси планируют вывести из "тени": что предлагают

Сфера такси в Украине преимущественно работает "в тени", потому в Министерстве развития общин и территорий работают над обновлением законодательства о регулировании этого рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал директор транспортной компании "Трансфлот" Виктор Федосюк.

По оценкам Минразвития, около 90% рынка находится в "тени".

Также около 200 тысяч водителей зарегистрированы на цифровых платформах.

Вопрос легализации "таксистов" снова на столе

"Еще в 2019-м я был в группе, которая пыталась адаптировать закон к реалиям рынка. Мы хотели легализовать водителей, работающих через платформы (в том числе тех, кто подвозит пассажиров периодически, в свободное время). Но тогда депутатам было "не ко времени" — мол, рынок мелких, денег там не было, денег там нет, есть". – написал Федосюк.

Эксперт напомнил, что одним из требований Международного валютного фонда является принятие изменений в Налоговый кодекс автоматического обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы. Нововведения будут касаться водителей такси (Bolt, Uklon, Uber). Это внедряется для повышение прозрачности доходов и контроля за налогообложением деятельности на цифровых сервисах .

Поэтому, как отметил Федосюк, именно поэтому вопрос легализации "таксистов" снова в повестке дня.

Что предлагают

Федосюк также назвал главные инновации, предложенные Минразвития.

Так, ведомство предлагает ввести новую категорию для физических лиц, работающих исключительно через платформы – "самозанятый автомобильный перевозчик".

Также вводится официальное понятие "оператор платформы", проверяющих и контролирующих водителей, платящих налоги за них. Кроме того, планируется создать реестр таких операторов.

В то же время, лицензии на такси и нерегулярные перевозки на заказ отменяются. Вместо этого перевозчики (юридические лица и ФЛП) будут работать по декларативному принципу, подавая сообщение о начале деятельности в "Укртрансбезопасность".

Сертификат водителя станет обязателен для всех: и для самозанятых, и для ФЛП, и для наемных водителей.

Он обойдется в 3028 грн (прожиточный минимум).

На каждом автомобиле, перевозящем пассажиров, будет QR-код, по которому можно получить информацию о водителе и перевозчике.

Для тех, кто хочет работать "с бордюра" или за наличные деньги напрямую с пассажирами, необходимо оформлять ФЛП и устанавливать терминал.

"Я полностью поддерживаю эти обновления. Рынок надо легализовать. Если раньше многих пугала бюрократия с ФЛП и лицензиями, то теперь все максимально просто: получил цифровой сертификат самозанятого перевозчика - и работай "в белую"", - подытожил Федосюк.

Отметим, что еще в феврале в Минразвития анонсировали разработку новой системы регулирования такси, которая должна учитывать интересы добропорядочного бизнеса, пассажира, общины, онлайн-платформы и государства.