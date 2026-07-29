Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 29 июля

По состоянию на 29 июля 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры заметно снизились. Подешевели почти все овощи борщового набора, только цены на морковь пошли вверх.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 29 июля:

Овощи Цена Смена Картофель 11-16 грн -7,14% Картофель молодой 11-30 -7,14% Лук 20-30 грн +8% Морковь 20-23 грн -12% Капуста молодая 18-23 грн -13,04% Помидоры 45-65 грн -7,69% Огурцы 20-25 грн -23,33%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самый дешевый молодой картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самые дешевые помидоры

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 11-16 грн/кг, а молодой картофель подешевел до 11-30 грн/кг. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен, что привело к снижению отпускных цен в среднем более 23,5% за неделю.

Цены на огурцы свалились сразу на 23,33% до 20-35 грн/кг. Стоимость помидоров тоже снизилась – овощ продают в среднем по 60 грн/кг.

Баклажаны подешевели на 7,41% до 20-30 грн/кг. Перец "Белозерка" теперь стоит на 18,6% меньше – за килограмм просят в среднем 35 грн. Цены на цветную капусту снизились почти на 16% до 30-35 грн/кг.

В то же время, на 33,33% подорожали цуккини до 30-50 грн/кг. Также на 4,62% выросла стоимость капусты брокколи (65-70 грн/кг).

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.