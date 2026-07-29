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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 29 липня

помідори
Ціни на помідори знизилися в середньому до 60 грн/кг Фото: ринок "Столичний"

Станом на 29 липня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори помітно знизилися. Подешевшали майже усі овочі борщового набору, тільки ціни на моркву зпішли вгору.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 29 липня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 11-16 грн -7,14%
Картопля молода 11-30  -7,14%
Цибуля 20-30 грн +8%
Морква 20-23 грн -12%
Капуста молода 18-23 грн -13,04%
Помідори 45-65 грн -7,69%
Огірки 20-25 грн -23,33%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша молода картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевші помідори

Які овочі подешевшали найбільше  

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 11-16 грн/кг, а молода картопля подешевшала до 11-30 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому понад 23,5% за тиждень. 

Ціни на огірки впали одразу на 23,33% до 20-35 грн/кг. Вартість помідорів теж знизилася — овоч продають в середньому по 60 грн/кг. 

Баклажани подешевшали на 7,41% до 20-30 грн/кг. Перець "Білозірка" тепер коштує на 18,6% менше —  за кілограм просять в середньому 35 грн. Ціни на цвітну капусту знизилися майже на 16% до 30-35 грн/кг.

Водночас на 33,33% подорожчали цукіні до 30-50 грн/кг. Також на 4,62% зросла вартість капусти броколі (65-70 грн/кг). 

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча ранняпродукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору. 

Автор:
Тетяна Ковальчук