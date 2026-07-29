- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 29 липня
Станом на 29 липня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори помітно знизилися. Подешевшали майже усі овочі борщового набору, тільки ціни на моркву зпішли вгору.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 29 липня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|11-16 грн
|-7,14%
|Картопля молода
|11-30
|-7,14%
|Цибуля
|20-30 грн
|+8%
|Морква
|20-23 грн
|-12%
|Капуста молода
|18-23 грн
|-13,04%
|Помідори
|45-65 грн
|-7,69%
|Огірки
|20-25 грн
|-23,33%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша молода картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші помідори
Які овочі подешевшали найбільше
Ціни на стару картоплю перебувають у межах 11-16 грн/кг, а молода картопля подешевшала до 11-30 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому понад 23,5% за тиждень.
Ціни на огірки впали одразу на 23,33% до 20-35 грн/кг. Вартість помідорів теж знизилася — овоч продають в середньому по 60 грн/кг.
Баклажани подешевшали на 7,41% до 20-30 грн/кг. Перець "Білозірка" тепер коштує на 18,6% менше — за кілограм просять в середньому 35 грн. Ціни на цвітну капусту знизилися майже на 16% до 30-35 грн/кг.
Водночас на 33,33% подорожчали цукіні до 30-50 грн/кг. Також на 4,62% зросла вартість капусти броколі (65-70 грн/кг).
Прогноз цін
У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.
Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.
На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча ранняпродукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.