Заклади освіти отримали новий сервіс у "Дії"

На порталі "Дія" запрацював Кабінет надавача освітніх послуг, через який заклади освіти та кваліфікаційні центри можуть додавати свої навчальні програми до майбутньої цифрової екосистеми ринку праці "Обрій".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Через новий кабінет формуватимуть базу освітніх можливостей, яку планують інтегрувати в систему "Обрій". У майбутньому користувачі зможуть шукати через неї програми професійного навчання та користуватися державними грантами на навчання.

Освітні провайдери можуть додати до системи:

навчальні програми;

професії та кваліфікації;

формат і тривалість навчання;

дати набору;

вартість навчання;

кількість доступних місць.

"Обрій" розробляють Міністерство економіки та довкілля України спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Система має стати цифровою платформою, яка об'єднає інформацію про навчання, професійні навички та можливості перекваліфікації. Запуск кабінету для освітніх провайдерів є етапом наповнення цієї бази даними про доступні програми.

Додамо, Міністерство економіки спільно з Мінцифри оголосило про запуск запису на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій". Розробку та інтеграцію цієї масштабної платформи на 2026–2027 роки оцінюють у 5–10 млн доларів. Фінансування наразі здійснюється за рахунок допомоги міжнародних донорів.