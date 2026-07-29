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Заклади освіти отримали новий сервіс у "Дії"
На порталі "Дія" запрацював Кабінет надавача освітніх послуг, через який заклади освіти та кваліфікаційні центри можуть додавати свої навчальні програми до майбутньої цифрової екосистеми ринку праці "Обрій".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".
Через новий кабінет формуватимуть базу освітніх можливостей, яку планують інтегрувати в систему "Обрій". У майбутньому користувачі зможуть шукати через неї програми професійного навчання та користуватися державними грантами на навчання.
Освітні провайдери можуть додати до системи:
- навчальні програми;
- професії та кваліфікації;
- формат і тривалість навчання;
- дати набору;
- вартість навчання;
- кількість доступних місць.
"Обрій" розробляють Міністерство економіки та довкілля України спільно з Міністерством цифрової трансформації.
Система має стати цифровою платформою, яка об'єднає інформацію про навчання, професійні навички та можливості перекваліфікації. Запуск кабінету для освітніх провайдерів є етапом наповнення цієї бази даними про доступні програми.
Додамо, Міністерство економіки спільно з Мінцифри оголосило про запуск запису на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій". Розробку та інтеграцію цієї масштабної платформи на 2026–2027 роки оцінюють у 5–10 млн доларів. Фінансування наразі здійснюється за рахунок допомоги міжнародних донорів.