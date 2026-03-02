Запланована подія 2

Апеляція ВАКС залишила Галущенка під вартою із заставою 200 млн грн

Колегія суддів Апеляційної палати Вищий антикорупційний суд відмовила у задоволенні апеляційних скарг захисників ексміністра Герман Галущенко та прокурора Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Центру протидії корупції.

Суд залишив у силі ухвалу слідчого судді, якою Галущенка взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 200 млн грн. Рішення ухвалили судді Сергій Боднар, Даниїла Чорненька та Ігор Панаїд.

Захист наполягав на необґрунтованості підозри та просив скасувати запобіжний захід, а також вказував, що визначена сума застави є надмірною. Водночас прокурор просив збільшити заставу до 428 млн грн, посилаючись на наявність відповідних коштів на рахунках компаній, пов’язаних із підозрюваним.

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Германа Галущенка затримали детективи НАБУ. Слідство стверджує, що він причетний до операції "Мідас", що стосується розкрадання коштів в "Енергоатомі".

Галущенка підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, відмиванні коштів та участі в злочинній організації. Підозру було оголошено 16 лютого в межах операції "Мідас", яку проводили Національне антикорупційне бюро України та САП.

17 лютого суд першої інстанції обрав для ексміністра запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання до 15 квітня з можливістю застави 200 мільйонів гривень. Апеляційна інстанція залишила це рішення без змін.

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 рік, а з 17 липня до 19 листопада 2025 року був міністром юстиції.

19 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики.

Автор:
Тетяна Гойденко