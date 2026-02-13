Схеми Міндіча в енергетиці досі працюють — ексочільник "Укренерго" Кудрицький

Українська енергосистема переживає ще одну зиму під масованими російськими атаками, а разом із ними — тривалі відключення світла, дефіцит потужностей і дискусії про те, чи можна було цього уникнути. Чому країна з досвідом енергетичної війни все ж отримала тяжкі наслідки, як змінилася тактика російських ударів і які рішення могли б пом’якшити кризу, а також про спільний проєкт з Dragon Capital — в інтерв’ю Delo.ua розповів колишній голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Про те, чому не вдалося уникнути тривалих відключень

Теперішня зима – не перша, коли ми переживаємо атики на енергетику. Чому попри досвід ми не уникли тяжких наслідків атак?

— Нам би не вдалося повністю цього уникнути. Коли по енергооб'єктах б'є декілька тисяч дронів та кілька сотень ракет на місяць, то проблеми виникли б у будь-кого.

Але були інструменти, щоб пом'якшити наслідки. Перше — будувати захист для трансформаторів не лише на об'єктах "Укренерго", а й на електростанціях та підстанціях обленерго. Лише в жовтні минулого року черговий штаб на чолі з черговим віцепрем'єром почав займатися цим питанням.

Друге — ще у 2023 році потрібно було визначитися з необхідністю розгортання децентралізованої генерації. Ця концепція була запропонована на початку 2023 року. Але політичне керівництво країни та тогочасне керівництво галуззю намагалися реалізувати інші проєкти, які були нереалістичними.

Про що йде мова?

— Наприклад, про "водневу долину": будівництво великої кількості СЕС та електролізерів для експорту водню до Європи. Чи про масштабне розширення атомної генерації з десятками нових блоків і навіть плаваючі електростанції. Але через "мультяшність" цих проєктів вони не злетіли.

Лише у 2024 році було оголошено будівництво 1 ГВт нової децентралізованої генерації, але частина держкомпаній досі проводить тендери, а частина — відмовилася.

Газову генерацію почав встановлювати бізнес…

— Так, він почав це робити наприкінці 2024 року, але теж з певними перешкодами. Держава постійно посилала сигнали, що буде будувати АЕС. Потім Міненерго намагалося провести конкурс на децентралізовану генерацію, в якому взяли участь десятки учасників. Ми з проєктом PowerOne також брали участь. Але після того, як очільники Міненерго побачили список переможців, конкурс був заморожений на 9 місяців.

Реалізувати такий масштабний проєкт у короткі терміни неможливо — це процес, який займає роки.

Як змінилася тактика росіян проти нашої енергетики, починаючи з 2022?

— На початку вони намагалися погасити енергосистему зовсім і надовго. Атакували балістичними ракетами, а ми не мали західних систем ПРО. У 2024 році, коли після відносного затишшя росіяни стали атакувати не всю систему одночасно, а конкретні регіони. Почали застосовувати "шахеди" разом з ракетами. Обстрілювали всі великі підстанції й електростанції в регіоні та паралельно обстрілювали всі великі ТЕС і ГЕС.

У 2025–2026 локальний терор було посилено. Сьогодні проти нас застосовують тисячі шахедів щомісяця, щоб руйнувати малі електростанції та підстанції обленерго. Вони глибше вражають структуру енергосистеми регіону, доходячи до систем теплопостачання. Також цієї зими їм допомогли морози.

Про зниження обсягів міжнародної допомоги та "Міндічгейт"

Проблеми в енергетиці також пов'язували з Вашою відставкою та демаршем незалежних членів наглядової ради "Укренерго". Є точка зору, що після цього обсяги міжнародної допомоги суттєво знизилися. Як це вплинуло на вразливість енергосистеми?

— Моє звільнення стало важливим сигналом не через мою персону, а через демонстрацію Офісу президента та Міністерства енергетики на чолі з Германом Галущенком, що вони не збираються відмовлятися від корупційних практик.

Це було настільки демонстративно, що донори перестали надавати допомогу в тих обсягах, які були раніше. Це дійсно впливає на нашу енергетичну стійкість. На жаль, на відміну від 2023–2024 років, сьогодні українські енергетичні компанії мають набагато менший запас обладнання на складах.

Фактор репутаційного удару через "Міндічгейт" ще працює проти України?

— Я вважаю, що так, оскільки сама схема ще працює. По суті нічого не змінилося. Звільнено кілька людей, один у СІЗО. А в схемі брали участь сотні людей, які зараз у переважній більшості залишаються на посадах. Наприклад, керівник "Енергоатома" — компанії, яка була основним об'єктом схеми Тімура Міндіча. Судячи з плівок НАБУ, він виконував завдання для колишнього радника міністра Галущенка пана Ігоря Миронюка, так званого "Рокета".

Про імпорт електроенергії та розбудову СЕС

Зараз технічна спроможність імпорту електроенергії оцінюється у 2 450 МВт. Наскільки країна зараз використовує цей потенціал?

— Справа не у спроможності імпортувати 2 480 МВт — це немало. Але головна проблема — передати імпорт із заходу на схід країни.

За минулий рік в Україну завезли сонячних панелей номінальною потужністю 2 ГВт. Чи може це допомогти енергосистемі?

— Наша енергосистема вже переобтяжена сонячною генерацією. Вже у березні ви побачите, що у денні години сонячну енергетику будуть обмежувати, а через кілька годин увечері буде дефіцит. На індивідуальному рівні сонце допоможе, але тільки з березня по жовтень.

Зараз нові СЕС будують разом із системами зберігання електроенергії, а старі доукомплектовують "батарейками".

— Батарейки безумовно можуть вирішити проблему з надлишком електроенергії, а відповідно — і з дефіцитом також після проходження максимуму сонячної генерації.

Про майбутнє без від відключень електроенерії та підвищення цін

Після попередніх періодів багатогодинних відключень графіки відключень на значній території країни поступово скасовували. Які на це шанси сьогодні?

— Це цілком реально. Я дуже добре пам'ятаю 18 лютого 2023. Це був перший день, коли ми в "Укренерго" не дали команду на обмеження споживачів. Ми тоді з дружиною їхали, заїхали на пагорб, де стоїть Києво-Печерська лавра. З нього було видно увесь лівий берег — він сяяв у вогнях. Я навіть сфотографував його на телефон, який у мене потім вкрало ДБР.

Після того дня відключень не було більше року, хоча масштаби руйнації були колосальні. Тож припинення обстрілів дасть можливість багато чого відновити за кілька місяців.

Тож це можливо, попри всі заяви, що графіки з нами надовго?

— Якщо росіяни будуть продовжувати терор, ймовірно, що будуть графіки і далі. Але це не буде так, що росіяни припинили обстріли, а ми ще п'ять років у графіках.

У нашої енергосистеми абсолютно дивовижна здатність до регенерації. Особисто я у 2022 році вважав, що система переживе п'ять масованих атак, може сім. А вона пережила 18. Повторюсь: з середини лютого ми йшли без відключень. І так відбувалося щороку.

Серед частини експертної спільноти лунає критика "прайс-кепів" та пільгових цін на електроенергію для населення. Чи очікуєте їх скасування?

— Спрогнозувати складно, але я думаю, що підвищення тарифів для населення не буде, бо для президента це завжди політично важлива тема. Це політичне рішення, яке впливає на бюджет та фінансування армії. Гроші, які "Енергоатом" мав би заплатити як дивіденди, він платить постачальникам електроенергії для населення, щоб ті тримали тариф.

Що стосується "прайс-кепів". Спосіб, яким регулятор керував ними цієї зими — класичний приклад, як робити не можна ні в якому разі. Коли в січні ми сиділи без світла — регулятор нічого не робив. Але після наради у президента з енергетики, "Енергоатом" на аукціоні продав окремим трейдерам електроенергію на десять днів уперед за 7,5 тис. грн/МВт-год. А коли за кілька днів "прайс-кепи" підвищили, електроенергія стала коштувати 10–12 тис. грн/МВт-год.

Це було зроблено без попереднього оголошення та призвело до обґрунтованих підозр, що окремим учасникам ринку заздалегідь повідомили про таке підвищення. А ці учасники ринку могли на цьому заробити. Як ви розумієте, бізнес не складний.

З боку регулятора має бути адекватність дій та прозорість рішень. Якщо ви плануєте підняти граничні ціни, потрібно повідомити увесь ринок заздалегідь. І головне — не забути повідомити державну компанію "Енергоатом", яка дуже часто страждає від того, що прагне продати всім свою електроенергію якнайдешевше.

Про Power One

Ваш енергокомплекс Power One має об’єднати газопоршневі установки та системи накопичення енергії. Як він працює зараз?

— Бізнес-модель проєкту у постачанні електроенергії на ринок під час піків споживання. Накопичувачі мають поповнюватися під час падіння попиту, а газопоршневі станції працюють під час піків.

Але зараз в енергосистемі постійний дефіцит. Ми вже запустили декілька газопоршневих станцій і вони працюють у цілодобовому режимі. Лише коли ситуація покращиться, газопоршні будуть працювати лише під час піків споживання вранці та увечері.

Коли плануєте запуститися повністю?

— В середині року, приблизно у липні.

Потім плануєте масштабуватися?

— Я думаю, що у нас будуть гучні оголошення в цьому році. У попередньому році ми залучили кредит ЄБРР у розмірі €22 мільйонів, який уже вибрали частково, щоб добудувати ті станції, які ми мусимо запустити до середини року. Цього року буде більше інвестицій

Скільки ви вже інвестували в проєкт і коли очікуєте на повернення інвестицій?

— Я особисто не інвестував, але загалом інвестиції наразі складають близько €20 млн і, як я вже сказав, у цьому році буде інвестовано набагато більше. Передостанній абзац. На першому етапі інвестором став Dragon Capital, але в підсумку Проект належатиме спеціально створеним фондам, основними бенефіціарами яких будуть міжнародні фінансові організації. Окупність проєкту складає до 3 років.

А яка Ваша роль у цьому проєкті і хто члени вашої команди?

— Я не є СЕО, а співзасновник компанії, яка управляє цим проєктом. Тож я операційний менеджер проєкту. Ми також запросили людей з "Укренерго" та інших енергетичних компаній і з ринку. Зараз наша команда складає понад 30 людей.