Схемы Миндича в энергетике до сих пор работают, — экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Украинская энергосистема переживает еще одну зиму под массированными российскими атаками, а вместе с ними — длительные отключения света, дефицит мощностей и дискуссии о том, можно ли этого избежать. Почему страна с опытом энергетической войны все же получила тяжелые последствия, как изменилась тактика российских ударов и какие решения могли бы смягчить кризис, а также совместный проект с Dragon Capital — в интервью Delo.ua рассказал бывший председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

О том, почему не удалось избежать длительных отключений

Нынешняя зима – не первая, когда мы переживаем аттики на энергетику. Почему, несмотря на опыт, мы не избежали тяжелых последствий атак?

— Нам не удалось бы полностью этого избежать. Если по энергообъектам бьет несколько тысяч дронов и несколько сотен ракет в месяц, проблемы возникли бы у кого-либо.

Но были инструменты, чтобы смягчить последствия. Первое – строить защиту для трансформаторов не только на объектах "Укрэнерго", но и на электростанциях и подстанциях облэнерго. Лишь в октябре прошлого года дежурный штаб во главе с дежурным вице-премьером начал заниматься этим вопросом.

Второе – еще в 2023 году нужно было определиться с необходимостью развертывания децентрализованной генерации. Эта концепция была предложена в начале 2023 года. Но политическое руководство страны и руководство отраслью пытались реализовать другие проекты, которые были нереалистичными.

О чем идет речь?

- Например, о "водородной долине": строительстве большого количества СЭС и электролизеров для экспорта водорода в Европу. Или о масштабном расширении атомной генерации с десятками новых блоков и даже плавающих электростанций. Но из-за "мультяшности" этих проектов они не взлетели.

Только в 2024 году было объявлено строительство 1 ГВт нового децентрализованного поколения, но часть госкомпаний до сих пор проводит тендеры, а часть - отказалась.

Газовую генерацию начал устанавливать бизнес…

— Да, он начал это делать в конце 2024, но тоже с определенными препятствиями. Государство постоянно посылало сигналы о том, что будет строить АЭС. Затем Минэнерго пыталось провести конкурс на децентрализованную генерацию, в котором приняли участие десятки участников. Мы с проектом PowerOne также участвовали. Но после того, как руководители Минэнерго увидели список победителей, конкурс был заморожен на 9 месяцев.

Реализовать такой масштабный проект в короткие сроки невозможно — это процесс, занимаемый годами.

Как изменилась тактика россиян против нашей энергетики, начиная с 2022 года?

- В начале они пытались погасить энергосистему совсем и надолго. Атаковали баллистическими ракетами, а у нас не было западных систем ПРО. В 2024 году, когда после относительного затишья россияне стали атаковать не всю систему одновременно, а конкретные регионы. Начали применять "шахеды" вместе с ракетами. Обстреливали все крупные подстанции и электростанции в регионе и параллельно обстреливали все крупные ТЭС и ГЭС.

В 2025-2026 локальный террор был усилен. Сегодня против нас применяют тысячи шахедов ежемесячно, чтобы разрушать малые электростанции и подстанции облэнерго. Они более глубоко поражают структуру энергосистемы региона, доходя до систем теплоснабжения. Также этой зимой им помогли морозы.

О снижении объемов международной помощи и "Миндичгейт"

Проблемы в энергетике также увязывались с Вашей отставкой и демаршем независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго". Есть точка зрения, что после этого объемы международной помощи существенно снизились. Как это повлияло на уязвимость энергосистемы?

— Мое увольнение стало важным сигналом не из-за моей персоны, а из-за демонстрации Офиса президента и Министерства энергетики во главе с Германом Галущенко, что они не собираются отказываться от коррупционных практик.

Это было настолько демонстративно, что доноры перестали оказывать помощь в тех ранее объемах. Это действительно влияет на нашу энергетическую стойкость. К сожалению, в отличие от 2023-2024 годов, сегодня украинские энергетические компании имеют гораздо меньший запас оборудования на складах.

Фактор репутационного удара через "Миндичгейт" еще работает против Украины?

— Я считаю, что да, поскольку сама схема еще работает. По сути, ничего не изменилось. Освобождены несколько человек, один в СИЗО. А в схеме участвовали сотни людей, которые сейчас в подавляющем большинстве остаются на должностях. Например, руководитель "Энергоатома" - компании, которая являлась основным объектом схемы Тимура Миндича. Судя по пленкам НАБУ, он выполнял задачи для бывшего советника министра Галущенко г-на Игоря Миронюка, так называемого "Рокета".

Об импорте электроэнергии и развитии СЭС

Сейчас техническая способность импорта электроэнергии оценивается в 2450 МВт. Насколько страна сейчас использует этот потенциал?

— Дело не в способности импортировать 2480 МВт — это немало. Но главная проблема – передать импорт с запада на восток страны.

За прошлый год в Украину ввезли солнечных панелей номинальной мощностью 2 ГВт. Может ли это помочь энергосистеме?

— Наша энергосистема уже перегружена солнечной генерацией. Уже в марте вы увидите, что в дневные часы солнечную энергетику будут ущемлять, а через несколько часов вечером будет дефицит. На индивидуальном уровне солнце поможет, но только с марта по октябрь.

Сейчас новые СЭС строят вместе с системами хранения электроэнергии, а старые доукомплектуют "батарейками".

— Батарейки, безусловно, могут решить проблему с избытком электроэнергии, а соответственно — и с дефицитом также после прохождения максимума солнечной генерации.

О будущем без отключений электроэнерии и повышении цен

После предыдущих периодов многочасовых отключений графики отключений на значительной территории страны постепенно отменялись. Какие на это шансы сегодня?

– Это вполне реально. Я очень хорошо помню 18 февраля 2023 года. Это был первый день, когда мы в "Укрэнерго" не дали команду на ограничение потребителей. Мы с женой ехали, заехали на холм, где стоит Киево-Печерская лавра. С него был виден весь левый берег - он сиял в огнях. Я даже сфотографировал его на телефон, который у меня потом украл ДБР.

После того дня отключений не было больше года, хотя масштабы разрушения были колоссальны. Так что прекращение обстрелов позволит многое восстановить через несколько месяцев.

Так что это возможно, несмотря на все заявления, что графики с нами надолго?

— Если россияне будут продолжать террор, вероятно, будут графики и дальше. Но это не будет, что россияне прекратили обстрелы, а мы еще пять лет в графиках.

У нашей энергосистемы совершенно удивительная способность к регенерации. Лично я в 2022 году считал, что система переживет пять массированных атак, может семь. А она пережила 18. Повторюсь: с середины февраля мы уходили без отключений. И так происходило каждый год.

Среди части экспертного сообщества раздается критика "прайс-кепов" и льготных цен на электроэнергию для населения. Ожидаете их отмену?

— Спрогнозировать сложно, но я думаю, что повышения тарифов для населения не будет, потому что для президента это всегда политическая тема. Это политическое решение, влияющее на бюджет и финансирование армии. Деньги, которые "Энергоатом" должен заплатить как дивиденды, он платит поставщикам электроэнергии для населения, чтобы те держали тариф.

Что касается "прайс-кепов". Способ, которым регулятор управлял ими этой зимой – классический пример, как делать нельзя ни в коем случае. Когда в январе мы сидели без света – регулятор ничего не делал. Но после совещания у президента по энергетике "Энергоатом" на аукционе продал отдельным трейдерам электроэнергию на десять дней вперед за 7,5 тыс. грн/МВт-час. А когда через несколько дней "прайс-кепы" повысили, электроэнергия стала стоить 10–12 тыс. грн/МВт-час.

Это было сделано без предварительного оглашения и привело к обоснованным подозрениям, что отдельным участникам рынка заранее сообщили о таком повышении. А эти участники рынка могли на этом заработать. Как вы понимаете, бизнес не сложен.

Со стороны регулятора должна быть адекватность действий и прозрачность решений. Если вы планируете поднять предельные цены, нужно сообщить весь рынок заранее. И главное — не забыть сообщить государственную компанию "Энергоатом", которая очень часто страдает тем, что стремится продать всем свою электроэнергию как можно дешевле.

О Power One

Ваш энергокомплекс Power One объединит газопоршневые установки и системы накопления энергии. Как он работает сейчас?

— Бизнес-модель проекта по поставкам электроэнергии на рынок во время пиков потребления. Накопители должны пополняться при падении спроса, а газопоршневые станции работают во время пиков.

Но сейчас у энергосистемы постоянный дефицит. Мы уже запустили несколько газопоршневых станций и работают в круглосуточном режиме. Только когда ситуация улучшится, газопоршни будут работать только во время пиков потребления утром и вечером.

Когда вы планируете запуститься полностью?

- В середине года, примерно в июле.

Потом планируете масштабироваться?

– Я думаю, что у нас будут громкие объявления в этом году. В прошлом году мы привлекли кредит ЕБРР в размере €22 миллионов, который уже выбрали частично, чтобы достроить станции, которые мы должны запустить до середины года. В этом году будет больше инвестиций

Сколько вы уже инвестировали в проект и когда ожидаете возврата инвестиций?

— Я лично не инвестировал, но в целом инвестиции сейчас составляют около €20 млн и, как я уже сказал, в этом году будет инвестировано гораздо больше. Предпоследний абзац. На первом этапе инвестором стал Dragon Capital, но в итоге проект будет принадлежать специально созданным фондам, основными бенефициарами которых будут международные финансовые организации. Окупаемость проекта составляет до 3 лет.

А какова ваша роль в этом проекте и кто члены вашей команды?

— Я не СЕО, а соучредитель компании, которая управляет этим проектом. Так что я операционный менеджер проекта. Мы также пригласили людей из "Укрэнерго" и других энергетических компаний и рынка. Сейчас наша команда составляет более 30 человек.