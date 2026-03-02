Апелляция ВАКС оставила Галущенко под стражей с залогом 200 млн грн

Коллегия судей Апелляционной палаты Высший антикоррупционный суд отказала в удовлетворении апелляционных жалоб защитников эксминистра Герман Галущенко и прокурора Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Центра противодействия коррупции.

Суд оставил в силе определение следственного судьи, которым Галущенко взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 200 млн грн. Решение приняли судьи Сергей Боднарь, Даниила Черненькая и Игорь Панаид.

Защита настаивала на необоснованности подозрения и просил отменить меру пресечения, а также указывал, что определенная сумма залога чрезмерна. В то же время, прокурор просил увеличить залог до 428 млн грн, ссылаясь на наличие соответствующих средств на счетах компаний, связанных с подозреваемым.

Галущенко подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме в энергетической сфере, отмывании средств и участии в преступной организации. Подозрение было объявлено 16 февраля в рамках операции "Мидас", проводимой Национальным антикоррупционным бюро Украины и САП.

17 февраля суд первой инстанции избрал для эксминистра меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 200 млн грн. Апелляционная инстанция оставила это решение по-прежнему.

Напомним, 17 февраля ВАКС избрал меру пресечения Герману Галущенко — содержание под стражей сроком на 60 дней со дня фактического задержания до 15 апреля с возможностью залога 200 миллионов гривен.