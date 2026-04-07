Оператор государственных облэнерго получил новый состав наблюдательного совета: что известно

Министерство энергетики назначило двух представителей государства в наблюдательном совете АО "Украинские распределительные сети" (УРМ). Также избраны три независимых члена.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что представителями государства в наблюдательном совете компании стали председатель наблюдательного совета ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" Сергей Карпенко и заместитель председателя Государственной службы статистики Виктор Полищук

Также независимыми членами наблюдательного совета УРМ стали инженер-проектант ООО "Одессагрогаз" Игорь Бурак, заместитель директора по экономике и финансам ГП "Морской нефтяной терминал "Южный" Ярослав Диковицкий, директор по инвестициям и развитию бизнеса Группы компаний Vitagro Group и бывший глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Новый состав наблюдательного совета избран сроком на три года.

Напомним, в декабре весь состав наблюдательного совета АО "Украинские распределительные сети" (УРМ) был уволен.

Члены наблюдательного совета УРМ были назначены без конкурса эксминистром энергетики и фигурантом дела НАБУ "Мидас" Германом Галущенко, уволенным на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. В настоящее время он находится в СИЗО.

Об УРМ

АО "Украинские распределительные сети" – государственная компания, созданная правительством для управления государственными пакетами акций облэнерго (операторов системы распределения) с целью обеспечения надежного и эффективного распределения электроэнергии, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

В состав АО "УРМ" входят государственные контрольные пакеты акций шести операторов системы распределения, в частности, АО "Хмельницкоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Черкассыоблэнерго" и АО "Харьковоблэнерго". Кроме того, обществу передано 25% акций АО "Сумыоблэнерго".

Единственным акционером и уполномоченным органом управления корпоративными правами государства в АО "УРМ" является Министерство энергетики Украины.

Напомним, Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.