Високі ціни та обмежена пропозиція стимулюють експорт яловичини з України

У листопаді 2025 року Україна експортувала 2,39 тис. т великої рогатої худоби живою вагою, що на 44% більше ніж у жовтні. За 11 місяців загальний експорт ВРХ сягнув 17,33 тис. т на суму 40,08 млн дол.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Україна нарощує експорт попри дефіцит товару

Грошова виручка від продажу тварин склала 5,46 млн дол., що на 1% перевищує показник жовтня і на 8% — листопада минулого року.

За підсумками січня–листопада 2025 року експорт ВРХ живою вагою досяг 17,33 тис. т (+23%) на суму 40,08 млн дол. (+49%). Головними ринками збуту залишаються Ліван (85%), Казахстан (8%) та Лівія (6,3%).

У листопаді 2025 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 411 т свіжої або охолодженої яловичини, що на 64% більше ніж у жовтні і майже в тисячу разів більше, ніж у листопаді 2024 року. Виручка від експорту склала 3,25 млн дол., що на 73% перевищує жовтневий показник і у 464 рази — листопад минулого року. За підсумками січня–листопада 2025 року експорт охолодженої яловичини сягнув 886 т, на суму 6,44 млн дол., що на 0,2% менше за обсяг, але на 16% більше за виручку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основні напрямки поставок свіжої яловичини — Туреччина (65%), Грузія (17,5%), Йорданія (7,6%), Азербайджан (7%) та Молдова (2,5%).

Експорт мороженої яловичини у листопаді 2025 року становив 1,61 тис. т, що на 5% більше за жовтень, але на 19% менше, ніж у листопаді 2024 року. Виручка від поставок склала 7,84 млн дол., що на 9% перевищує жовтневий показник, але на 5% менше за листопад 2024 року. За 11 місяців 2025 року Україна експортувала 16,95 тис. т мороженої яловичини на суму 71,84 млн дол. (+1% і +8% відповідно). Найбільші партії відвантажено до Азербайджану (35%), Китаю (26%), Узбекистану (16%), Казахстану (7,8%) та Молдови (6%).

Фермери стоять перед складним вибором або продати корів за рекордними цінами, або залишити їх для відновлення поголів’я. Відновлення означає тимчасове скорочення пропозиції яловичини та подальший тиск на ціни. Ситуацію ускладнюють кліматичні ризики, старіння фермерів та проблеми з передачею господарств наступному поколінню, оскільки молодь віддає перевагу іншій роботі. Через зміни мит, скорочення переробних потужностей у США та загрози хворіб тварин навіть на початку відновлення поголів’я зниження роздрібних цін, вірогідно, відбуватиметься повільно.

У листопаді 2025 року Україна імпортувала 91 т великої рогатої худоби, що на 117% більше ніж у жовтні. Поставки охолодженої яловичини зросли до 56 т (+300%), а мороженої — до 100 т (+11%) порівняно з жовтнем. У річному вимірі обсяги імпорту охолодженої яловичини збільшилися на 334%, тоді як мороженої скоротилися на 55% порівняно з листопадом 2024 року.

За підсумками січня–листопада 2025 року Україна імпортувала 645 т ВРХ живою вагою (+37%), 176 т охолодженої яловичини (+28%) та 1,26 тис. т мороженої яловичини (-46%) відносно аналогічного періоду минулого року.

Зовнішньоторговельне сальдо за листопад залишалося позитивним і становило 14,22 млн дол.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Україна планує відкрити ринок Великої Британії для експорту вітчизняної яловичини.