Українська яловичина проходить аудит Defra для виходу на британський ринок

Україна проходить міжнародний аудит Департаментом навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Великої Британії та Північної Ірландії (Defra) у межах якого фахівці оцінюють систему контролю безпечності яловичини. Перевірка покликана підтвердити відповідність української продукції найвищим стандартам та відкрити нові експортні можливості.

Як пише Delo.ua, про це інформує Держпродспоживслужба.

Яловичина проходить міжнародну перевірку

За словами заступник Голови Держпродспоживслужби Володимир Кустуров: "Аудит Defra – ще один крок у поглибленні міжнародної співпраці та доказ високих стандартів української продукції. В Україні тваринництво зараз більше зосереджене на молочній продукції, і внутрішній ринок не завжди стимулює виробництво яловичини. Відкриття зовнішніх ринків дає шанс розвивати цей напрям і запропонувати споживачам нові можливості".

Наразі тривають технічні зустрічі, під час яких детально презентується та роз’яснюється система державного контролю — від заходів із профілактики захворювань тварин до забезпечення виробництва безпечної харчової продукції. Наступним етапом стане проведення дистанційного аудиту українських виробників безпосередньо на їхніх підприємствах.

Проходження цього аудиту відкриває нові перспективи для вітчизняних виробників і водночас слугує важливим сигналом для міжнародних партнерів про відповідність української продукції найвищим вимогам безпечності та якості.

Держпродспоживслужба й надалі послідовно працює над розширенням географії експорту. Кожен крок у цьому напрямі сприяє виходу української продукції на нові ринки та зміцненню її позицій на міжнародному рівні.

