Украинская говядина проходит аудит Defra для выхода на британский рынок

Украина проходит международный аудит Департаментом окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании и Северной Ирландии (Defra), в рамках которого специалисты оценивают систему контроля безопасности говядины. Проверка призвана подтвердить соответствие украинской продукции высоким стандартам и открыть новые экспортные возможности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Госпродслужба.

Говядина проходит международную проверку

По словам заместителя Председателя Госпродпотребслужбы Владимира Кустурова: "Аудит Defra - еще один шаг в углублении международного сотрудничества и доказательство высоких стандартов украинской продукции. В Украине животноводство сейчас больше сосредоточено на молочной продукции, и внутренний рынок не всегда стимулирует производство говядины. Открытие внешних рынков дает шанс развивать это направление и предложить потребление".

В настоящее время продолжаются технические встречи, в ходе которых подробно презентуется и разъясняется система государственного контроля — от мер по профилактике заболеваний животных до обеспечения производства безопасной пищевой продукции. Следующим этапом станет проведение дистанционного аудита украинских производителей непосредственно на их предприятиях.

Прохождение этого аудита открывает новые перспективы для отечественных производителей и в то же время служит важным сигналом для международных партнеров о соответствии украинской продукции наивысшим требованиям безопасности и качества.

Госпродпотребслужба и дальше последовательно работает над расширением географии экспорта. Каждый шаг в этом направлении способствует выходу украинской продукции на новые рынки и укреплению ее позиций на международном уровне.

Напомним, в октябре сообщалось, что Украина планирует открыть рынок Великобритании для экспорта отечественной говядины .