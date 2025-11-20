Мировой дефицит увеличил украинский экспорт говядины живым весом почти вдвое: анализ рынка

Мировой рынок сталкивается с выраженным дефицитом говядины, что неизбежно способствует росту цен на мясо и скот и поощряет производителей, включая украинские, наращивать объемы экспорта. В октябре 2025 года страна экспортировала около 1,65 тыс. т крупного рогатого скота живым весом. Это на 197% больше по сравнению с сентябрем 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Динамика украинского экспорта

В октябре денежная выручка за экспортированный крупный рогатый скот (КРС) достигла 5,39 млн. дол. — почти в 7 раз больше по отношению к сентябрю 2025 года и на 6% больше, чем годом ранее. В целом за январь-октябрь 2025 экспорт КРС живым весом составил 14,94 тыс. т (+16%) на сумму 34,61 млн. дол. (+42%). Ключевые покупатели за 10 месяцев: Ливан (84%), Казахстан (9%) и Ливия (6,4%).

Исследование АПМ по данным Государственной таможенной службы

Свежая и охлажденная говядина

В октябре 2025 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки 251 т свежей или охлажденной говядины. Этот объем вырос на 141% по сравнению с сентябрем текущего года и почти в 417 раз (!) по отношению к октябрю 2024 года. Выручка за этот товар составила 1,88 млн. дол. (+203% к сентябрю). С начала 2025 г. ключевые направления экспорта охлажденной говядины: Турция (44%), Грузия (25%), Иордания (16%), Азербайджан (10%) и Молдова (5%).

Мороженая говядина

Естественные объемы экспорта мороженой говядины в октябре 2025 года составили 1,53 тыс. т (+30% к сентябрю). Денежная выручка составила около 7,21 млн. дол. (+32%). За 10 месяцев 2025 г. экспорт мороженой говядины достиг 15,33 тыс. т (+4%) на сумму 64 млн. дол. (+8%). Основные покупатели: Азербайджан (33%), Китай (28%), Узбекистан (16%), Казахстан (8%) и Молдова (6%).

Исследование АПМ по данным Государственной таможеннойслужбы

Мировой дефицит и ценовое давление

Георгий Кухалейшвили отмечает, что спрос на говядину на мировых рынках "упреждает предложение". Согласно прогнозу AHDB (Британский совет по развитию сельского хозяйства и садоводства), дефицит красного мяса, вероятно, сохранится в среднесрочной перспективе. Активный импортный спрос сохраняется в США и Китае, где сокращается собственное производство. Даже несмотря на рост экспорта из Бразилии и Австралии, ожидается, что производство в этих странах может замедлиться в 2026-2027 годах из-за стабилизации поголовья.

Импорт говядины

Украина, несмотря на рост экспорта, также импортировала в октябре: 42 т КРС, 14 т охлажденной и 90 т говядины. Однако внешнеторговое сальдо в октябре 2025 года осталось положительным и составило 12,86 млн. дол.

Напомним, в октябре сообщалось, что Украина планирует открыть рынок Великобритании для экспорта отечественной говядины .