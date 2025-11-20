Світовий дефіцит збільшив український експорт яловичини живою вагою майже вдвічі: аналіз ринку

Світовий ринок стикається з вираженим дефіцитом яловичини, що неминуче сприяє зростанню цін на м’ясо та худобу і заохочує виробників, включно з українськими, нарощувати обсяги експорту. У жовтні 2025 року країна експортувала близько 1,65 тис. т великої рогатої худоби живою вагою. Це на 197% більше порівняно з вереснем 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Динаміка українського експорту

У жовтні грошова виручка за експортовану велику рогату худобу (ВРХ) сягнула 5,39 млн. дол. — майже в 7 разів більше відносно вересня 2025 року і на 6% більше, ніж роком раніше. Загалом за січень-жовтень 2025 року експорт ВРХ живою вагою склав 14,94 тис. т (+16%) на суму 34,61 млн. дол. (+42%). Ключові покупці за 10 місяців: Ліван (84%), Казахстан (9%) та Лівія (6,4%).

Дослідження АВМ за даними Держмитслужби

Свіжа та охолоджена яловичина

У жовтні 2025 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 251 т свіжої або охолодженої яловичини. Цей обсяг зріс на 141% порівняно з вереснем поточного року і майже в 417 разів (!) відносно жовтня 2024 року. Виручка за цей товар становила 1,88 млн. дол. (+203% до вересня). З початку 2025 року ключові напрямки експорту охолодженої яловичини: Туреччина (44%), Грузія (25%), Йорданія (16%), Азербайджан (10%) та Молдова (5%).

Морожена яловичина

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини у жовтні 2025 року становили 1,53 тис. т (+30% до вересня). Грошова виручка склала майже 7,21 млн. дол. (+32%). За 10 місяців 2025 року експорт мороженої яловичини досяг 15,33 тис. т (+4%) на суму 64 млн. дол. (+8%). Основні покупці: Азербайджан (33%), Китай (28%), Узбекистан (16%), Казахстан (8%) та Молдова (6%).

Світовий дефіцит і ціновий тиск

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що попит на яловичину на світових ринках "випереджає пропозицію". Згідно з прогнозом AHDB (Британська рада з розвитку сільського господарства та садівництва), дефіцит червоного м’яса, ймовірно, збережеться в середньостроковій перспективі. Активний імпортний попит зберігається в США та Китаї, де скорочується власне виробництво. Навіть попри зростання експорту з Бразилії та Австралії, очікується, що виробництво в цих країнах може сповільнитися у 2026-2027 роках через стабілізацію поголів'я.

Імпорт яловичини

Україна, попри зростання експорту, також імпортувала у жовтні: 42 т ВРХ, 14 т охолодженої та 90 т мороженої яловичини. Проте, зовнішньоторговельне сальдо у жовтні 2025 року залишилося позитивним і становило 12,86 млн. дол.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Україна планує відкрити ринок Великої Британії для експорту вітчизняної яловичини.