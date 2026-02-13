Украина сократила экспорт говядины и крупного рогатого скота более чем на треть

В январе 2026 года Украина сократила экспорт крупного рогатого скота (КРС) на 36% и мороженой говядины на 34% по отношению к декабрю 2025 года. Основными факторами спада стали сезонное затишье на рынке, сложная логистика и временное снижение потребительского спроса на фоне высоких цен на красное мясо.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Ассоциация производителей молока" (АВМ).

Украинский экспорт

В прошлом месяце было экспортировано около 958 т КРС живым весом . Денежная выручка в этом сегменте составляла $1,82 млн, что на 46% меньше по отношению к декабрю 2025 года.

Украинские экспортеры поставили на внешние рынки 292 т свежей или охлажденной говядины. Экспортная выручка составила $2,22 млн, что на 35% больше по отношению к декабрю 2025 года.

Натуральные объемы экспорта мороженой говядины из Украины в январе 2026 года составили 966 т, что на 34% меньше по отношению к декабрю 2025 года, но на 31% меньше по отношению к январю 2025 года. Денежная выручка за поставленный товар составила почти $4,62 млн, что на 33% меньше по отношению к декабрю 2025 года, но на 13% меньше по отношению к январю 2025 года.

Причины снижения показателей

Аналитик Георгий Кухиашвили выделяет несколько ключевых факторов, оказавших влияние на рынок.

"Сокращение экспорта говядины и КРС в январе, вероятно, связано с усилением обстрелов российскими оккупантами портовой инфраструктуры, что повлияло на удорожание логистики. Аграрии вынуждены тратить деньги на страхование рисков, дополнительные меры безопасности и изменение маршрутов", — отмечает эксперт.

Мировые тренды и прогнозы

На европейском рынке наблюдается тенденция перехода потребителей на мясо птицы из-за высокой стоимости красного мяса. В то же время Китай ускоряет закупки из Бразилии до введения защитных квот.

Согласно прогнозу Rabobank, в 2026 году мировое производство говядины может сократиться. США и Канада занимаются восстановлением поголовья, а Бразилия содержит коров для регенерации стада. В ЕС производство сдерживается экологическими и регуляторными ограничениями. Эксперты предполагают, что цены на говядину будут оставаться высокими в течение всего года.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина экспортировала 2,39 тыс. т крупного рогатого скота живым весом, что на 44% больше, чем в октябре. За 11 месяцев общий экспорт КРС достиг 17,33 тыс. т на сумму 40,08 млн долларов.