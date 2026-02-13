Україна скоротила експорт яловичини та великої рогатої худоби більш ніж на третину

У січні 2026 року Україна скоротила експорт великої рогатої худоби (ВРХ) на 36% та мороженої яловичини на 34% відносно грудня 2025 року. Основними чинниками спаду стали сезонне затишшя на ринку, складна логістика та тимчасове зниження споживчого попиту на тлі високих цін на червоне м’ясо.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Асоціація виробників молока" (АВМ).

Український експорт

Минулого місяця було експортувала близько 958 т ВРХ живою вагою. Грошова виручка у цьому сегменті становила $1,82 млн, що на 46% менше відносно грудня 2025 року.

Українські експортери поставили на зовнішні ринки 292 т свіжої або охолодженої яловичини. Експортна виручка становила $2,22 млн., що на 35% більше відносно грудня 2025 року.

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у січні 2026 року становили 966 т, що на 34% менше відносно грудня 2025 року, але на 31% менше відносно січня 2025 року. Грошова виручка за поставлений товар становила майже $4,62 млн, що на 33% менше відносно грудня 2025 року, але на 13% менше відносно січня 2025 року.

Причини зниження показників

Аналітик Георгій Кухіашвілі виділяє декілька ключових факторів, що вплинули на ринок.

"Скорочення експорту яловичини та ВРХ у січні ймовірно пов’язано з посиленням обстрілів російськими окупантами портової інфраструктури, що вплинуло на дорожчання логістики. Аграрії вимушені витрачати гроші на страхування ризиків, додаткові заходи безпеки та зміну маршрутів", — зауважує експерт.

Світові тренди та прогнози

На європейському ринку спостерігається тенденція переходу споживачів на м’ясо птиці через високу вартість червоного м’яса. Водночас Китай пришвидшує закупівлі з Бразилії до введення захисних квот.

Згідно з прогнозом Rabobank, у 2026 році світове виробництво яловичини може скоротитися. США та Канада займаються відновленням поголів’я, а Бразилія утримує корів для регенерації стада. В ЄС виробництво стримується екологічними та регуляторними обмеженнями. Експерти припускають, що ціни на яловичину залишатимуться високими протягом усього року.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна експортувала 2,39 тис. т великої рогатої худоби живою вагою, що на 44% більше ніж у жовтні. За 11 місяців загальний експорт ВРХ сягнув 17,33 тис. т на суму 40,08 млн доларів.