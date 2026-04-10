Експорт яловичини впав до 19,6 тис. тонн: що відбувається з українським тваринництвом

Виробництво яловичини в Україні продовжує адаптуватися до умов воєнних ризиків та економічної нестабільності. За результатами попереднього року загальний обсяг виробництва продукції склав 222 тисячі тонн. На зовнішні ринки країна поставила 19,6 тис. тонн м'яса.

Скорочення поголів’я великої рогатої худоби

Статистика вказує на триваючу тенденцію зменшення кількості ВРХ, яка наразі становить близько 2 мільйонів голів, що на 10% менше порівняно з 2024 роком та на 24% нижче 5-річного середнього показника.

Найбільших втрат зазнали приватні домогосподарства та ферми у східних регіонах країни через безпосередню близькість до зони бойових дій.

На сьогодні 55% усього поголів’я зосереджено у господарствах населення, тоді як сільськогосподарські підприємства утримують 45% худоби.

Пріоритет зовнішніх ринків

Виробники яловичини дедалі більше орієнтуються на експорт через меншу активність внутрішнього ринку. Експорт яловичини у 2025 році сягнув 19,6 тис. т, що лише на 1,5% менше за показник 2024 року.

Оскільки внутрішній ринок є менш активним, виробники оптимізують продажі, фокусуючись на більш прибуткових зовнішніх ринках.

Суттєво зростає експорт замороженої яловичини, але експорт охолодженого м’яса залишається обмеженим і нерівномірним. Головними напрямками експорту у 2025 році стали країни Європи поза межами ЄС (44,7%) та Азія (40,5%), що відображає стабільний попит у цих регіонах.

Падіння імпорту

Залежність України від імпортної яловичини продовжує стрімко знижуватися.

Прогнозовані обсяги закупівлі м’яса за кордоном становлять лише 2 тисячі тонн, що на 35% менше за показники 2024 року, і в 4,5 рази нижче середнього показника за 5 років.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна експортувала 2,39 тис. т великої рогатої худоби живою вагою, що на 44% більше ніж у жовтні. За 11 місяців загальний експорт ВРХ сягнув 17,33 тис. т на суму 40,08 млн доларів.