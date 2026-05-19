Україна наростила експорт яловичини на тлі високих світових цін та дефіциту червоного м'яса

У квітні 2026 року Україна наростила експорт мороженої яловичини на 7% відносно березня — до 1,78 тис. т, що принесло 8,14 млн доларів валютної виручки. Зростання поставок відбулося на тлі рекордно високих світових цін та дефіциту червоного м'яса, спричиненого скороченням поголів'я великої рогатої худоби.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Експорт та імпорт яловичини

Загалом у січні-квітні 2026 року Україна експортувала 5,69 тис. т мороженої яловичини на суму 25,94 млн доларів.

Експорт великої рогатої худоби живою вагою у квітні 2026 року склав 1,73 тис. т, що на 38% менше відносно березня 2026 року і на 30% менше порівняно з квітнем 2025 року, при цьому виручка від цих поставок становила $4,17 млн. Водночас українські виробники відвантажили на зовнішні ринки 352 т свіжої або охолодженої яловичини на суму $2,95 млн, і цей обсяг виявився на 25% меншим відносно березня, але майже у 17 разів перевищив показник квітня 2025 року.

Динаміка експорту ВРХ та яловичини

Що стосується імпортних операцій, то ввезення живої худоби в країну за вказаний місяць повністю припинилося, а імпорт охолодженого м'яса зменшився до 10 т, тоді як закупівлі мороженої яловичини за кордоном скоротилися до 63 т відносно березня 2026 року.

Динаміка імпорту ВРХ та яловичини

Зовнішньоторговельне сальдо України у цьому секторі за квітень 2026 року зафіксовано як позитивне у розмірі $14,47 млн.

Зовнішні фактори впливу

Зростання експорту та цін зумовлене дефіцитом худоби на світовому ринку. Поголів’я ВРХ у Північній Америці перебуває на мінімальному рівні за багато десятиліть через тривалі посухи у США та Канаді, які призвели до погіршення пасовищ та дефіциту кормових трав. Додатковим фактором тиску є зростання собівартості зернових кормів через здорожчання дизельного пального та добрив після проблем із судноплавством через Ормузьку протоку. Чергова хвиля інфляції та оновлення рекорду цін на яловичину також пов'язані із загостренням конфлікту між США та Іраном. На ринку спостерігається тенденція до прискореного продажу молодняка фермерами без тривалої відгодівлі, що зменшує вагу туш.

Крім того, попит на яловичину підсилюється сезонним фактором і наближенням літа, коли зростають продажі преміальних частин туш. Водночас на баланс ринку має вплинути відновлення Китаєм експортних ліцензій для американських підприємств, оскільки раніше понад 400 заводів із США втратили право поставок до КНР. Головним конкурентом на ринку залишається Бразилія, яка має найвище у світі поголів’я ВРХ (близько 238 млн голів) і виробляє дешевшу продукцію через нижчі стандарти охорони праці та здоров'я.

Нагадаємо, За результатами попереднього року загальний обсяг виробництва яловичини склав 222 тисячі тонн. На зовнішні ринки країна поставила 19,6 тис. тонн м'яса.