Украина нарастила экспорт говядины на фоне высоких мировых цен и дефицита красного мяса

В апреле 2026 года Украина нарастила экспорт мороженой говядины на 7% по отношению к марту — до 1,78 тыс. т, что принесло 8,14 млн долларов валютной выручки. Рост поставок произошел на фоне рекордно высоких мировых цен и дефицита красного мяса, вызванного сокращением поголовья крупного рогатого скота.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Экспорт и импорт говядины

В январе-апреле 2026 года Украина экспортировала 5,69 тыс. т мороженой говядины на сумму 25,94 млн долларов.

Экспорт крупного рогатого скота живым весом в апреле 2026 года составил 1,73 тыс. т, что на 38% меньше по отношению к марту 2026 года и на 30% меньше по сравнению с апрелем 2025 года, при этом выручка от этих поставок составила $4,17 млн. В то же время украинские или охлажденной говядины на сумму $2,95 млн, и этот объем оказался на 25% меньше по отношению к марту, но почти в 17 раз превысил показатель апреля 2025 года.

Динамика экспорта КРС и говядины

Что касается импортных операций, то ввоз живого скота в страну за указанный месяц полностью прекратился, а импорт охлажденного мяса уменьшился до 10 т, тогда как закупки мороженой говядины за границей сократились до 63 т по отношению к марту 2026 года.

Динамика импорта КРС и говядины

Внешнеторговое сальдо Украины в этом секторе за апрель 2026 зафиксировано как положительное в размере $14,47 млн.

Внешние факторы воздействия

Рост экспорта и цен обусловлен дефицитом скота на мировом рынке. Поголовье КРС в Северной Америке находится на минимальном уровне за многие десятилетия из-за продолжительных засух в США и Канаде, которые привели к ухудшению пастбищ и дефициту кормовых трав. Дополнительным фактором давления является рост себестоимости зерновых кормов из-за удорожания дизельного горючего и удобрений после проблем с судоходством через Ормузский пролив. Очередная волна инфляции и обновление рекорда цен на говядину также связана с обострением конфликта между США и Ираном. На рынке наблюдается тенденция к ускоренной продаже молодняка фермерами без длительного откорма, что уменьшает вес туш.

Кроме того, спрос на говядину усиливается сезонным фактором и приближением лета, когда растут продажи премиальных частей туш. В то же время, на баланс рынка должно повлиять восстановление Китаем экспортных лицензий для американских предприятий, поскольку ранее более 400 заводов из США потеряли право поставок в КНР. Главным конкурентом на рынке остается Бразилия, которая имеет самое высокое в мире поголовье КРС (около 238 млн голов) и производит более дешевую продукцию из-за более низких стандартов охраны труда и здоровья.

Напомним, по результатам предыдущего года общий объем производства говядины составил 222 тысяч тонн. На внешние рынки страна поставила 19,6 тысячи тонн мяса.