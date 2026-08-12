Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

+0,04

EUR

51,76

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,93

51,75

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Люди ходять рідше, але платять більше: що відбувається з ресторанами в Україні

ресторан
Українські ресторани підняли середній чек на 17% / Depositphotos

За сім місяців 2026 року українські заклади громадського харчування наростили виручку на 3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте зростання відбулося виключно завдяки підвищенню середнього чека, тоді як кількість відвідувачів скоротилася.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження української компанії з автоматизації закладів та магазинів Poster.

Ключові показники 

  • Виручка: зросла на 3% (рік до року);
  • Середній чек: зріс на 17%;
  • Кількість транзакцій (відвідувань): скоротилася на 14%.

Як пояснюють у Poster, збільшення фінансових показників бізнесу спричинене не розширенням аудиторії, а переглядом меню та підвищенням цін.

Заклади змушені закладати в чек зростання собівартості: подорожчання продуктів, підвищення заробітних плат, витрат на оренду, комунальні послуги та ускладнену логістику.

Оцінка рестораторів

Незважаючи на зниження загального трафіку, представники ринку не бачать критичної загрози для бізнесу. Після важкої зими весна стала для закладів прибутковим періодом через активізацію відвідувачів.

"У червні відбувся спад приблизно на 18–20%, і, схоже, липень також був трохи слабшим за травень. При цьому у порівнянні з минулим роком виторг зріс, а візуально гостей стало навіть більше", — зазначає бренд-шеф і співвласник азійського бістро "Кицюня" та бару "Зірочка" Микита Силін.

За його словами, підстав говорити про кризу чи зникнення ресторанного сектору немає.

Фото 2 — Люди ходять рідше, але платять більше: що відбувається з ресторанами в Україні
Фото 3 — Люди ходять рідше, але платять більше: що відбувається з ресторанами в Україні
Фото 4 — Люди ходять рідше, але платять більше: що відбувається з ресторанами в Україні

Нагадаємо, у березні виручка закладів громадського харчування зросла на 12% порівняно із зимовими місяцями та на 5% у річному вимірі. Серед ключових факторів — потепління, відкриття літніх майданчиків та передсвяткова активність.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності