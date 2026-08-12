Люди ходять рідше, але платять більше: що відбувається з ресторанами в Україні

За сім місяців 2026 року українські заклади громадського харчування наростили виручку на 3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте зростання відбулося виключно завдяки підвищенню середнього чека, тоді як кількість відвідувачів скоротилася.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження української компанії з автоматизації закладів та магазинів Poster.

Ключові показники

Виручка: зросла на 3% (рік до року);

зросла на (рік до року); Середній чек: зріс на 17% ;

зріс на ; Кількість транзакцій (відвідувань): скоротилася на 14%.

Як пояснюють у Poster, збільшення фінансових показників бізнесу спричинене не розширенням аудиторії, а переглядом меню та підвищенням цін.

Заклади змушені закладати в чек зростання собівартості: подорожчання продуктів, підвищення заробітних плат, витрат на оренду, комунальні послуги та ускладнену логістику.

Оцінка рестораторів

Незважаючи на зниження загального трафіку, представники ринку не бачать критичної загрози для бізнесу. Після важкої зими весна стала для закладів прибутковим періодом через активізацію відвідувачів.

"У червні відбувся спад приблизно на 18–20%, і, схоже, липень також був трохи слабшим за травень. При цьому у порівнянні з минулим роком виторг зріс, а візуально гостей стало навіть більше", — зазначає бренд-шеф і співвласник азійського бістро "Кицюня" та бару "Зірочка" Микита Силін.

За його словами, підстав говорити про кризу чи зникнення ресторанного сектору немає.

Нагадаємо, у березні виручка закладів громадського харчування зросла на 12% порівняно із зимовими місяцями та на 5% у річному вимірі. Серед ключових факторів — потепління, відкриття літніх майданчиків та передсвяткова активність.