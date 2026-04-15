Ресторани та кафе відновлюються: виручка закладів зросла на 12% у березні – Poster

ресторани
Відвідуваність закладів громадського харчуваня у березні зросла на 16%, а виручка на 12%. Фото з відкритих джерел.

Український ресторанний ринок почав відновлюватися після складної зими: у березні виручка закладів громадського харчування зросла на 12% порівняно із зимовими місяцями та на 5% у річному вимірі. 

Як повідомляє Delo.ua, про це свідчать дані дослідження компанії Poster.

Дослідження базується на агрегованих і неперсоналізованих даних 12 600 закладів різних форматів, які працювали у 2025–2026 роках.

Виручка і відвідуваність зростають

Аналітики відзначають, що вже у березні ринок почав демонструвати ознаки пожвавлення. Серед ключових факторів — потепління, відкриття літніх майданчиків та передсвяткова активність.

Відвідуваність закладів  у березні також зросла — на 16% у порівнянні із зимовим періодом. Водночас показник поки що на 5% нижчий, ніж торік.

Фото 2 — Ресторани та кафе відновлюються: виручка закладів зросла на 12% у березні – Poster

"Ресторанний ринок навесні почав поступово виходити із зимового спаду. Ми бачимо, що багато закладів, які призупиняли роботу, повертаються, а на місці закритих з’являються нові проєкти. Виручка закладів у березні перевищила торічні показники, позитивна тенденція зберігається і на початку квітня. Це гарний сигнал для ринку»",— пояснює CEO та співзасновник Poster Родіон Єрошек.

Бізнес відчув пожвавлення з потеплінням

Про зростання попиту говорять і представники ринку. Співвласник мережі mitte Михайло Павленко зазначає:

"Зараз відвідуваність в наших закладах непогана, а показники значно покращилися з початком потепління. У березні на обох локаціях mitte у Львові спостерігали зростання кількості гостей: люди почали виходити на вулиці, заходити за кавою, випічкою чи просто перекусити".

Фото 3 — Ресторани та кафе відновлюються: виручка закладів зросла на 12% у березні – Poster

Він додає, що ранній дозвіл на встановлення літніх майданчиків також позитивно вплинув на роботу закладів, хоча дощова погода напередодні Великодня дещо стримувала стабільність трафіку.

"З плюсів — Великодній період додав додаткову активність: люди звертають більше уваги на заклади і мають нагоду зайти, щоб підготуватися до святкового столу. Загалом справи йдуть непогано: ми запустили холодне меню і з нетерпінням чекаємо сонячної погоди", — додає Павленко.

Середній чек зріс через ціни

Середній чек у березні залишився майже незмінним порівняно із зимою, але зріс на 16% у річному вимірі. Основною причиною стало підвищення цін у закладах.

Експерти зазначають, що попри ще нестабільну відвідуваність, ринок поступово повертається до активного сезону та демонструє позитивну динаміку на старті весни.

Фото 4 — Ресторани та кафе відновлюються: виручка закладів зросла на 12% у березні – Poster

Нагадаємо, раніше ресторанна консультантка Ольга Насонова повідомляла, що  відвідуваність у кав'ярнях та ресторанах зросла на 30–40% порівняно з лютим. За її словами, ті заклади, яким вдалося успішно пережити зимовий період, уже відчули помітне пожвавлення. Люди стали частіше проводити час поза домом, шукати затишні місця для зустрічей і відпочинку, що одразу позитивно вплинуло на активність у закладах.

Автор:
Олена Черкасець
