Ресторани та кафе відновлюються: виручка закладів зросла на 12% у березні – Poster

Український ресторанний ринок почав відновлюватися після складної зими: у березні виручка закладів громадського харчування зросла на 12% порівняно із зимовими місяцями та на 5% у річному вимірі.

Як повідомляє Delo.ua, про це свідчать дані дослідження компанії Poster.

Дослідження базується на агрегованих і неперсоналізованих даних 12 600 закладів різних форматів, які працювали у 2025–2026 роках.

Виручка і відвідуваність зростають

Аналітики відзначають, що вже у березні ринок почав демонструвати ознаки пожвавлення. Серед ключових факторів — потепління, відкриття літніх майданчиків та передсвяткова активність.

Відвідуваність закладів у березні також зросла — на 16% у порівнянні із зимовим періодом. Водночас показник поки що на 5% нижчий, ніж торік.

"Ресторанний ринок навесні почав поступово виходити із зимового спаду. Ми бачимо, що багато закладів, які призупиняли роботу, повертаються, а на місці закритих з’являються нові проєкти. Виручка закладів у березні перевищила торічні показники, позитивна тенденція зберігається і на початку квітня. Це гарний сигнал для ринку»",— пояснює CEO та співзасновник Poster Родіон Єрошек.

Бізнес відчув пожвавлення з потеплінням

Про зростання попиту говорять і представники ринку. Співвласник мережі mitte Михайло Павленко зазначає:

"Зараз відвідуваність в наших закладах непогана, а показники значно покращилися з початком потепління. У березні на обох локаціях mitte у Львові спостерігали зростання кількості гостей: люди почали виходити на вулиці, заходити за кавою, випічкою чи просто перекусити".

Він додає, що ранній дозвіл на встановлення літніх майданчиків також позитивно вплинув на роботу закладів, хоча дощова погода напередодні Великодня дещо стримувала стабільність трафіку.

"З плюсів — Великодній період додав додаткову активність: люди звертають більше уваги на заклади і мають нагоду зайти, щоб підготуватися до святкового столу. Загалом справи йдуть непогано: ми запустили холодне меню і з нетерпінням чекаємо сонячної погоди", — додає Павленко.

Середній чек зріс через ціни

Середній чек у березні залишився майже незмінним порівняно із зимою, але зріс на 16% у річному вимірі. Основною причиною стало підвищення цін у закладах.

Експерти зазначають, що попри ще нестабільну відвідуваність, ринок поступово повертається до активного сезону та демонструє позитивну динаміку на старті весни.

Нагадаємо, раніше ресторанна консультантка Ольга Насонова повідомляла, що відвідуваність у кав'ярнях та ресторанах зросла на 30–40% порівняно з лютим. За її словами, ті заклади, яким вдалося успішно пережити зимовий період, уже відчули помітне пожвавлення. Люди стали частіше проводити час поза домом, шукати затишні місця для зустрічей і відпочинку, що одразу позитивно вплинуло на активність у закладах.