Правительство упростило правила для инвесторов в "зеленую" энергетику: что изменится для бизнеса

Кабинет Министров Украины принял решение об обновлении правил проведения аукционов по распределению квоты поддержки для проектов возобновляемой энергетики. Запуск первых аукционов по новым правилам запланирован уже к осени текущего года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, главная цель правительственных изменений – упростить участие инвесторов в проектах и привлечь дополнительный капитал в строительство нового поколения.

Ключевые изменения для инвесторов

Обновленный механизм подразумевает внедрение новых инструментов финансового обеспечения.

В частности, участники аукционов получат возможность предоставлять гарантии непосредственно ГП "Гарантированный покупатель" в качестве альтернативы традиционной банковской гарантии. Это обеспечивает большую гибкость для бизнеса и снижает общую финансовую нагрузку на девелоперов.

Кроме того, правительство приняло решение об уменьшении размера самих банковских гарантий. Это позволит компаниям не замораживать значительные объемы оборотных средств на этапе торгов, а направлять их непосредственно на строительные работы.

Также для инвесторов расширены сроки подтверждения присоединения новых объектов ВИЭ к электрическим сетям.

Правительство рассчитывает, что создание более выгодных условий будет стимулировать рост собственного производства электроэнергии, что критически важно для обеспечения энергетической устойчивости государства в условиях постоянных российских атак на инфраструктуру.

Напомним, в первом полугодии 2026 года в Украине введено в эксплуатацию 70 ветроэнергетических установок. Их общая мощность составляет 414,8 МВт. Инвесторы закладывают долгосрочные планы: согласно опросу участников УВЭА, девелоперский портфель новых проектов, запланированных к реализации на период 2027-2033 годов, уже превышает 10 ГВт.