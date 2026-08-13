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Правительство упростило правила для инвесторов в "зеленую" энергетику: что изменится для бизнеса

солнечные панели
Правительство изменило условия «зеленых» аукционов

Кабинет Министров Украины принял решение об обновлении правил проведения аукционов по распределению квоты поддержки для проектов возобновляемой энергетики. Запуск первых аукционов по новым правилам запланирован уже к осени текущего года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, главная цель правительственных изменений – упростить участие инвесторов в проектах и привлечь дополнительный капитал в строительство нового поколения.

Ключевые изменения для инвесторов

Обновленный механизм подразумевает внедрение новых инструментов финансового обеспечения.

В частности, участники аукционов получат возможность предоставлять гарантии непосредственно ГП "Гарантированный покупатель" в качестве альтернативы традиционной банковской гарантии. Это обеспечивает большую гибкость для бизнеса и снижает общую финансовую нагрузку на девелоперов.

Кроме того, правительство приняло решение об уменьшении размера самих банковских гарантий. Это позволит компаниям не замораживать значительные объемы оборотных средств на этапе торгов, а направлять их непосредственно на строительные работы.

Также для инвесторов расширены сроки подтверждения присоединения новых объектов ВИЭ к электрическим сетям.

Правительство рассчитывает, что создание более выгодных условий будет стимулировать рост собственного производства электроэнергии, что критически важно для обеспечения энергетической устойчивости государства в условиях постоянных российских атак на инфраструктуру.

Напомним, в первом полугодии 2026 года в Украине введено в эксплуатацию 70 ветроэнергетических установок. Их общая мощность составляет 414,8 МВт. Инвесторы закладывают долгосрочные планы: согласно опросу участников УВЭА, девелоперский портфель новых проектов, запланированных к реализации на период 2027-2033 годов, уже превышает 10 ГВт.

Автор:
Татьяна Бессараб

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