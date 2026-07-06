Бум "зеленой" энергетики: в Украине за полгода запустили 70 ветроустановок

В первом полугодии 2026 года в Украине введено в эксплуатацию 70 ветроэнергетических установок. Их общая мощность составляет 414,8 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro Renewables со ссылкой на данные Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЕА).

В ассоциации подчеркивают, что текущие темпы строительства свидетельствуют об активном восстановлении отечественного сектора ветроэнергетики.

Инвесторы закладывают долгосрочные планы: согласно опросу участников УВЭА, девелоперский портфель новых проектов, запланированных к реализации на период 2027-2033 годов, уже превышает 10 ГВт.

Географически будущие ветровые электростанции (ВЭС) будут охватывать почти все регионы страны.

Прогнозы прироста мощностей к 2029 году

Наиболее динамичное расширение промышленных мощностей ожидается в ближайшие три года. Прогноз ввода в эксплуатацию новых ВЭС выглядит так:

В 2027 году ожидается запуск 1424 МВт;

В 2028 году запланирован ввод 1773 МВт;

В 2029 году рынок должен пополниться еще на 1972 МВт.

Гибридные проекты и системы накопления энергии

Аналитики УВЭА также зафиксировали новый технологический тренд по развитию возобновляемой энергетики (ВИЭ). Все большее число девелоперов предполагает строительство систем накопления энергии (УЗЭ) непосредственно на площадках ветроэлектростанций.

Параллельно с этим компании активно разрабатывают проекты гибридных объектов. Они объединяют ветровую генерацию, солнечные электростанции (СЭС) и накопители. Это должно повысить гибкость работы ВИЭ и эффективность их интеграции в энергосистему.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области начались общественные обсуждения проекта строительства ветроэлектростанции ООО "Бердичевский Винд Парк". Проект предусматривает установку 10 современных ветроэнергетических установок единичной мощностью от 4,5 МВт до 8 МВт.