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Бум "зеленої" енергетики: в Україні за пів року запустили 70 вітроустановок

ВЕС
За перші шість місяців 2026 року запущено понад 414 МВт вітрогенерації / Depositphotos

У першому півріччі 2026 року в Україні введено в експлуатацію 70 вітроенергетичних установок. Їхня загальна потужність становить 414,8 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro Renewables з посиланням на дані Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

В асоціації підкреслюють, що поточні темпи будівництва свідчать про активне відновлення вітчизняного сектору вітроенергетики.

Інвестори закладають довгострокові плани: згідно з опитуванням учасників УВЕА, девелоперський портфель нових проєктів, запланованих до реалізації на період 2027–2033 років, уже перевищує 10 ГВт.

Географічно майбутні вітрові електростанції (ВЕС) охоплюватимуть майже всі регіони країни.

Фото 2 — Бум "зеленої" енергетики: в Україні за пів року запустили 70 вітроустановок

Прогнози приросту потужностей до 2029 року

Найбільш динамічне розширення промислових потужностей очікується в найближчі три роки. Прогноз введення в експлуатацію нових ВЕС виглядає так:

  • У 2027 році очікується запуск 1424 МВт;
  • У 2028 році заплановано введення 1773 МВт;
  • У 2029 році ринок має поповнитися ще на 1972 МВт.
Фото 3 — Бум "зеленої" енергетики: в Україні за пів року запустили 70 вітроустановок

Гібридні проєкти та системи накопичення енергії

Аналітики УВЕА також зафіксували новий технологічний тренд у розвитку відновлюваної енергетики (ВДЕ). Дедалі більше девелоперів передбачають будівництво систем накопичення енергії (УЗЕ) безпосередньо на майданчиках вітроелектростанцій.

Паралельно з цим компанії активно розробляють проєкти гібридних об'єктів. Вони поєднують у собі вітрову генерацію, сонячні електростанції (СЕС) та накопичувачі. Це має підвищити гнучкість роботи ВДЕ та ефективність їх інтеграції в енергосистему.

Раніще повідомлялося, що У Житомирській області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції ТОВ "Бердичівський Вінд Парк". Проєкт передбачає встановлення 10 сучасних вітроенергетичних установок одиничною потужністю від 4,5 МВт до 8 МВт.

Автор:
Тетяна Бесараб