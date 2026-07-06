Бум "зеленої" енергетики: в Україні за пів року запустили 70 вітроустановок

У першому півріччі 2026 року в Україні введено в експлуатацію 70 вітроенергетичних установок. Їхня загальна потужність становить 414,8 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro Renewables з посиланням на дані Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

В асоціації підкреслюють, що поточні темпи будівництва свідчать про активне відновлення вітчизняного сектору вітроенергетики.

Інвестори закладають довгострокові плани: згідно з опитуванням учасників УВЕА, девелоперський портфель нових проєктів, запланованих до реалізації на період 2027–2033 років, уже перевищує 10 ГВт.

Географічно майбутні вітрові електростанції (ВЕС) охоплюватимуть майже всі регіони країни.

Прогнози приросту потужностей до 2029 року

Найбільш динамічне розширення промислових потужностей очікується в найближчі три роки. Прогноз введення в експлуатацію нових ВЕС виглядає так:

У 2027 році очікується запуск 1424 МВт;

У 2028 році заплановано введення 1773 МВт;

У 2029 році ринок має поповнитися ще на 1972 МВт.

Гібридні проєкти та системи накопичення енергії

Аналітики УВЕА також зафіксували новий технологічний тренд у розвитку відновлюваної енергетики (ВДЕ). Дедалі більше девелоперів передбачають будівництво систем накопичення енергії (УЗЕ) безпосередньо на майданчиках вітроелектростанцій.

Паралельно з цим компанії активно розробляють проєкти гібридних об'єктів. Вони поєднують у собі вітрову генерацію, сонячні електростанції (СЕС) та накопичувачі. Це має підвищити гнучкість роботи ВДЕ та ефективність їх інтеграції в енергосистему.

Раніще повідомлялося, що У Житомирській області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції ТОВ "Бердичівський Вінд Парк". Проєкт передбачає встановлення 10 сучасних вітроенергетичних установок одиничною потужністю від 4,5 МВт до 8 МВт.