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На Волыни планируют построить ветроэлектростанцию мощностью 50 МВт: детали проекта

ВЕС
На Волыни построят новую ВЭС / Freepik

В Волынской области началось общественное обсуждение проекта строительства ветроэлектростанции общей мощностью 50 МВт. Реализовать его будет компания ООО Западная ВЭС 5 на территории района Ковеля.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует консалтинговая компания ЕxРro.

Проект предполагает установку около 14 ветроэнергетических установок мощностью от 3,5 до 8 МВт каждая. Окончательную модель турбин определят при разработке рабочего проекта. Высота башни планируется до 175 метров, диаметр ротора – до 180 метров. Для одной установки понадобится около 1 гектара земли.

Ожидаемое годовое поколение электроэнергии составит примерно 172 тысячи мегаватт-часов. Расстояние от турбин до ближайшей жилой застройки должно быть не менее 700 метров. Расстояние между отдельными турбинами – около 400 метров, в зависимости от особенностей рельефа и ветровых условий.

Проект реализует ООО Западная ВЭС 5, входящее в корпоративную группу ТКС, работающую в сфере строительства, недвижимости и возобновляемой энергетики. По данным YouControl, общество было зарегистрировано в августе   2025 года. Размер его уставного капитала составляет 50000 грн. Конечным бенефициарным владельцем является Иван Торский.

После завершения общественного обсуждения и получения заключения по оценке воздействия на окружающую среду компания сможет перейти к следующим этапам реализации проекта.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит до 50 млн. евро кредита на строительство ветровой электростанции мощностью 189 МВт в Волынской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук