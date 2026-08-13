Експорт яловичини з України скоротився через проблеми з логістикою

У липні Україна скоротила експорт великої рогатої худоби та мороженої яловичини порівняно з попереднім місяцем. На поставки могли вплинути проблеми з відвантаженням через чорноморські порти та зростання транспортних витрат, тоді як на світовому ринку посилюється конкуренція між основними експортерами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані АВМ.

У липні Україна експортувала близько 1,3 тис. тонн ВРХ живою вагою — на 14% менше, ніж у червні, та на 34% менше, ніж у липні минулого року. Водночас виручка становила $4,06 млн і зросла на 10% за місяць.

Експорт свіжої та охолодженої яловичини становив 343 тонни, що на 23% менше за червневий показник. Водночас порівняно з липнем 2025 року поставки були майже у десять разів більшими. За сім місяців Україна експортувала 2,56 тис. тонн такої продукції на $20,41 млн — майже у 25 разів більше у натуральному вираженні, ніж торік.

Мороженої яловичини у липні експортували 1,69 тис. тонн — на 1% менше, ніж у червні. За січень-липень поставки становили 10,93 тис. тонн, що на 3% менше у річному вимірі, однак виручка збільшилася на 9% — до $49,4 млн.

Серед можливих причин скорочення поставок називається призупинення відвантажень продукції тваринництва через чорноморські порти після російських ударів, а також подорожчання нафти й пального, яке збільшило витрати на перевезення.

Одночасно українським експортерам доводиться працювати в умовах жорсткішої конкуренції. Китай, найбільший світовий імпортер яловичини, нарощує власне поголів’я ВРХ та обмежує частину імпорту квотами. Це змушує великих постачальників, зокрема Бразилію та Австралію, активніше переорієнтовувати продукцію на інші ринки.

Додаткову конкуренцію створює Аргентина, яка планує нарощувати експорт яловичини. Водночас у США пропозиція залишається обмеженою через скорочення поголів’я ВРХ і наслідки посухи, що підтримує високі світові ціни на червоне м’ясо.

У липні Україна не імпортувала живу ВРХ. Імпорт охолодженої яловичини становив 15 тонн, а мороженої — 124 тонни.

У червні 2026 року Україна експортувала близько 1,52 тис. т великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою. Цей показник на 25% менший порівняно з травнем 2026 року, але на 25% більший відносно червня 2025 року.