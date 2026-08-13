Работа с 16 лет: как в Украине растет занятость среди подростков на фоне дефицита кадров

За первые 7 месяцев 2026 года в Украине официально трудоустроились 5015 несовершеннолетних. Подавляющее большинство среди работающей молодежи составляют подростки 16–17 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Опендатабота.

Региональное распределение и динамика рынка труда

Более половины общего количества трудоустроенных несовершеннолетних зафиксировано в двух регионах:

Киев: 1642 подростка (почти каждый третий);

Днепропетровская область: 1100 детей.

Итого на эти регионы приходится 55% всех официально работающих подростков. По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения самые высокие темпы роста трудоустройства несовершеннолетних зафиксированы в Ивано-Франковской и Днепропетровщине (рост более чем вдвое), а также в Киеве (почти вдвое).

В возрастной категории 14–15 лет официально трудоустроился только один ребенок — в Одесской области. Для сравнения, в 2025 году таких детей было пятеро, а до полномасштабной войны сотни.

Запрос работодателей и условия труда

Эксперты рынка труда отмечают, что дефицит кадров подталкивает бизнес более активно привлекать молодежь. По данным Work.ua, доля открытых контактов в резюме кандидатов до 18 лет выросла с 2,5% в 2021 году до 4,5% в 2025 году, и эта тенденция сохраняется. В частности, в сети МакДональдз подростки 16-17 лет уже составляют 15% работников ресторанов.

Из-за Государственной службы занятости в этом году работу нашли 225 несовершеннолетних. Среди регионов-лидеров при содействии трудоустройству молодежи через службу занятости - Ивано-Франковская, Винницкая и Хмельницкая области.

Согласно законодательству Украины официально работать можно с 16 лет (а с 14–15 лет — с согласия родителей на легких работах). Для подростков 16–18 лет установлена сокращенная рабочая неделя — до 36 часов, запрещены ночные смены, сверхурочная работа и установление испытательного срока.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован критический разрыв между потребностями экономики и выбором профессии молодежи. Большинство молодых людей выбирают специальности, которые не отвечают приоритетам восстановления страны.