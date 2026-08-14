В регионах России снова обострился дефицит горючего из-за ударов по НПЗ

Ряд регионов Российской Федерации столкнулся с новой волной дефицита автомобильного горючего после возобновления регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Введение лимитов и нормирование

В Оренбургской области после атаки дронов на Орский НПЗ власти ввели систему нормирования горючего. Продажа бензина и дизеля ограничили по номерам автомобилей, установили предел на одного водителя и запретили отпуск горючего в канистры.

Местный губернатор Евгений Солнцев предупредил, что ремонт предприятия может занять до шести месяцев, а региону понадобятся поставки из других областей РФ.

Аналогичные ограничения возвращают и в других регионах:

Липецка область: восстановили систему нормирования по номерным знакам авто на АЗС сетей "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и Teboil;

Костромская область: компания "Роснефть" урезала лимиты поставок бензина после удара по Ярославскому НПЗ 6 августа;

Воронежская область: власти заявили об ухудшении ситуации с горючим и предупредили об отсутствии перспектив для быстрого улучшения.

Масштабы поражения нефтепереработки

По подсчетам аналитиков, в первой половине августа удары пришлись на 10 из 34 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

Новая волна атак нивелировала временное облегчение на рынке, достигнутое в июле благодаря правительственному запрету на экспорт и субсидированию импорта. Дальнейшее сокращение переработки нефти может повлечь за собой новый скачок розничных цен накануне выборов в Госдуму РФ.

Напомним, удары по НПЗ спровоцировали топливный кризис, по меньшей мере, в 16 регионах РФ. На российских автозаправках массово закрывают станции или продают горючее исключительно по талонам и суровым лимитам.