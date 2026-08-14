Новые правила обжалования налоговых решений: что изменится для плательщиков

Кабинет министров одобрил законопроект, изменяющий процедуру обжалования решений налоговых органов. Плательщикам предлагают разрешить обжаловать также действия и бездействие налоговой, а срок для обжалования большинства решений увеличить с 10 рабочих до 30 календарных дней.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Законопроект приводит Налоговый кодекс и закон о едином социальном взносе в соответствии с законом "Об административной процедуре". В то же время, для налоговых процедур сохранят отдельные специальные правила.

Одним из ключевых изменений станет возможность оспаривать не только решения контролирующих органов, но и их действия и бездействие. Сейчас Налоговый кодекс такого механизма не предусматривает.

Для большинства решений срок подачи жалобы предлагается увеличить до 30 календарных дней. В то же время, для налоговых уведомлений-решений останется действующий срок в 10 рабочих дней.

Изменится и порядок подачи жалобы: ее нужно будет направлять в налоговый орган, принявший обжалуемое решение, а не в орган высшего уровня.

Для жалоб на бездействие налоговой установят отдельный срок — не позднее шести месяцев со дня, когда плательщик узнал о нем.

Также законопроект позволяет восстановить пропущенный срок обжалования при наличии уважительной причины. Соответствующее ходатайство нужно будет подать в течение 10 рабочих дней после прекращения такой причины, но не позднее одного года со дня принятия решения налоговым органом.

Аналогичные возможности по обжалованию решений, действий и бездействия планируют распространить на плательщиков ЕСВ. Для них должны определить сроки рассмотрения жалоб и механизм согласования суммы недоимки в случае судебного обжалования.

Отдельные правила будут действовать в сфере электронных коммуникаций и обращения подакцизной продукции — горючего, алкоголя и табачных изделий. В этих случаях будут применяться специальное законодательство.

Законопроект еще должен рассмотреть Верховная Рада, поэтому новые правила пока не вступили в силу.

Напомним, в июне ГНС подготовила законопроект об урегулировании части налоговых споров без суда. Он предусматривает возможность привлечения независимого медиатора, а если компромисс достичь не удастся, плательщик сможет обратиться в суд или продлить административное обжалование.