В Украине будет действовать обновленный порядок отправки налоговых уведомлений-решений

С февраля 2026 года будет действовать обновленный порядок отправки налоговых уведомлений-решений

С 26 февраля 2026 г. в Украине будет применяться обновленный порядок отправки налоговых уведомлений-решений (НУР).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 9 октября 2025 г. № 513, которым внесены изменения в Порядок направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений налогоплательщикам.

Цель приказа - согласование Порядка с положениями Налогового кодекса Украины, отдельными законодательными актами, а также актуализация форм налоговых уведомлений-решений.

Основные изменения:

Одним из основных изменений является учет отдельных правил уплаты налоговых обязательств во время военного положения.

Как объясняют в ГНС, если плательщик уплачивает сумму налогового обязательства в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения НУР (формы Р и Д), штрафные (финансовые) санкции считаются отмененными, а пеня не начисляется. При этом новое НУР не составляется.

Также в случае ликвидации органа ГНС, принявшего предыдущее НУР, новое решение оформляет контролирующий орган, осуществляющий администрирование налогов, сборов, платежей налогоплательщика.

Кроме того, документом предусмотрено обновление форм НУР (приложения 1 – 30) с учетом новой нумерации.

Формы дополнены, в частности:

  • уточненными основаниями, при установлении которых направляется (вручается) НУР;
  • унифицированной структурой и едиными форматами отображения информации;
  • обновленным форматом реквизита "Назначение платежа" платежной инструкции.

Среди дополнительных удобств для налогоплательщиков в ГНС называют:

  • отображение информации о судебных и административных обжалованиях, повлиявших на размер согласованных денежных обязательств;
  • QR-коды для быстрой и удобной оплаты денежных обязательств.

Отметим, более 25 тысяч производств открыла Государственная налоговая служба против компаний за 11 месяцев 2025 года. Это на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, но на 1,7% меньше, чем в прошлом. Каждое 5 производство открыто против бизнеса в сфере оптовой торговли.

Автор:
Светлана Манько