Переработка и торговля возглавили уплату налогов в бюджет

гривна
почти 35% обеспечивают переработка и торговля

Предприятия перерабатывающей промышленности и торговли стабильно удерживают лидерство по уплате налогов в сводный бюджет. За 11 месяцев текущего года эти отрасли обеспечили около 35% общей суммы поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессцентр Государственной налоговой службы.

Перерабатывающая промышленность обеспечивает почти пятую часть налоговых поступлений в сводный бюджет – 17,9%. Весомый вклад также вносят предприятия оптовой и розничной торговли, а также сектор ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, доля которых составляет 16,6%.

Среди других лидеров по уплате налогов – сектор государственного управления, обороны и обязательного социального страхования с долей 12,1%, а также финансовая и страховая деятельность, обеспечившая 8,7% поступлений.

Наивысшие темпы роста налоговых платежей по сравнению с показателями 2024 года продемонстрировали предприятия перерабатывающей промышленности – на 25,7% (+69,2 млрд грн), оптовой и розничной торговли – на 25,1% (+63 млрд грн), сектора государственного управления и обороны – на 27,1% (+48,7 млрд грн) и сельского хозяйства (+25,1 млрд грн).

Благодарность налогоплательщикам за финансовую поддержку государства в условиях ежедневных вражеских обстрелов и масштабных разрушений.

Напомним, Государственная налоговая служба за год провела около 200 фактических проверок пунктов обмена валют. По результатам контроля налоговики доначислили более 58 млн. грн. штрафов и выявили 20 случаев незаконной деятельности без государственной регистрации.

Автор:
Ольга Опенько