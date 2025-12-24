Переробка та торгівля очолили сплату податків до бюджету

Підприємства переробної промисловості та торгівлі стабільно утримують лідерство у сплаті податків до зведеного бюджету. За 11 місяців поточного року ці галузі забезпечили майже 35% загальної суми надходжень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Переробна промисловість забезпечує майже п’яту частину податкових надходжень до зведеного бюджету - 17,9%. Вагомий внесок також роблять підприємства оптової та роздрібної торгівлі, а також сектор ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, частка яких становить 16,6%.

Серед інших лідерів зі сплати податків - сектор державного управління, оборони та обов’язкового соціального страхування з часткою 12,1%, а також фінансова та страхова діяльність, яка забезпечила 8,7% надходжень.

Найвищі темпи зростання податкових платежів порівняно з показниками 2024 року продемонстрували підприємства переробної промисловості - на 25,7% (+69,2 млрд грн), оптової та роздрібної торгівлі - на 25,1% (+63 млрд грн), сектору державного управління та оборони - на 27,1% (+48,7 млрд грн), а також сільського, лісового та рибного господарства - на 36% (+25,1 млрд грн).

Подяка платникам податків за фінансову підтримку держави в умовах щоденних ворожих обстрілів та масштабних руйнувань.

