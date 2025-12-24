Запланована подія 2

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

USD

42,16

42,03

EUR

49,85

49,65

Переробка та торгівля очолили сплату податків до бюджету

гривна
майже 35% забезпечують переробка та торгівля / Pixabay

Підприємства переробної промисловості та торгівлі стабільно утримують лідерство у сплаті податків до зведеного бюджету. За 11 місяців поточного року ці галузі забезпечили майже 35% загальної суми надходжень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Переробна промисловість забезпечує майже п’яту частину податкових надходжень до зведеного бюджету - 17,9%. Вагомий внесок також роблять підприємства оптової та роздрібної торгівлі, а також сектор ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, частка яких становить 16,6%.

Серед інших лідерів зі сплати податків - сектор державного управління, оборони та обов’язкового соціального страхування з часткою 12,1%, а також фінансова та страхова діяльність, яка забезпечила 8,7% надходжень.

Найвищі темпи зростання податкових платежів порівняно з показниками 2024 року продемонстрували підприємства переробної промисловості - на 25,7% (+69,2 млрд грн), оптової та роздрібної торгівлі - на 25,1% (+63 млрд грн), сектору державного управління та оборони - на 27,1% (+48,7 млрд грн), а також сільського, лісового та рибного господарства - на 36% (+25,1 млрд грн).

Подяка платникам податків за фінансову підтримку держави в умовах щоденних ворожих обстрілів та масштабних руйнувань.

Нагадаємо, Державна податкова служба протягом року провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За результатами контролю податківці донарахували понад 58 млн грн штрафів та виявили 20 випадків незаконної діяльності без державної реєстрації.

Автор:
Ольга Опенько