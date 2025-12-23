- Категория
Налоговая служба за год оштрафовала пункты обмена валют более чем на 58 млн грн
Государственная налоговая служба за год провела около 200 фактических проверок пунктов обмена валют. По результатам контроля налоговики доначислили более 58 млн грн штрафов и выявили 20 случаев незаконной деятельности без государственной регистрации.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.
Обмен валют в Украине
Специалисты Государственной налоговой службы проанализировали информацию, размещенную на интернет-ресурсах и социальных сетях, и обнаружили разветвленную сеть круглосуточных пунктов обмена валют.
Выяснилось, что эти обменники работали с нарушениями законодательства без надлежащей государственной регистрации, без лицензии Национального банка Украины, без уплаты налогов и без применения РРО/ПРРО.
В результате скоординированных действий территориальных подразделений ГНС в течение трех недель работа этой сети была прекращена. Все обнаруженные пункты обмена не функционируют.
Налоговая служба продолжает осуществлять мониторинг активности этой сети. В случае выявления новых фактов незаконной деятельности будут приниматься соответствующие меры реагирования, отмечает пресс-служба.
Напомним, к 2025 году Налоговая служба установила рекорд: против одного гражданина открыто 24 налоговых производства.