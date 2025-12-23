Запланована подія 2

Налоговая служба за год оштрафовала пункты обмена валют более чем на 58 млн грн

Проверки пунктов обмена валют: налоговая обнаружила незаконную деятельность / Shutterstock

Государственная налоговая служба за год провела около 200 фактических проверок пунктов обмена валют. По результатам контроля налоговики доначислили более 58 млн грн штрафов и выявили 20 случаев незаконной деятельности без государственной регистрации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

Обмен валют в Украине

Специалисты Государственной налоговой службы проанализировали информацию, размещенную на интернет-ресурсах и социальных сетях, и обнаружили разветвленную сеть круглосуточных пунктов обмена валют.

Выяснилось, что эти обменники работали с нарушениями законодательства без надлежащей государственной регистрации, без лицензии Национального банка Украины, без уплаты налогов и без применения РРО/ПРРО.

В результате скоординированных действий территориальных подразделений ГНС в течение трех недель работа этой сети была прекращена. Все обнаруженные пункты обмена не функционируют.

Налоговая служба продолжает осуществлять мониторинг активности этой сети. В случае выявления новых фактов незаконной деятельности будут приниматься соответствующие меры реагирования, отмечает пресс-служба.

Напомним, к 2025 году Налоговая служба установила рекорд: против одного гражданина открыто 24 налоговых производства.

Автор:
Ольга Опенько