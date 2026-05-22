Курс валют на 22 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне не изменился, остался на новом историческом максимуме, который установил накануне.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.05.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,23 грн (+0 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,30 грн (+0 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,07 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,00/44,10 Евро 51,40/51,60 Злотый 12,00/12,12

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,85/44,45 50,80/51,80 Ощадбанк 43,90/ 44,45 51,10/51,80 12,20/12,60 ПУМБ 43,80/ 44,50 51,10/51,80 12,20/12,60 Укргазбанк 43,90/ 44,45 51,10/51,80 12,20/ 12,60 Райффайзен 43,95/ 44,45 51,10/51,75

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.