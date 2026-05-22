Один из крупнейших НПЗ в России остановил работу после удара украинских дронов

Нефтеперерабатывающий "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСИ") в городе Кстово Нижегородской области — четвертый по величине НПЗ в России — частично остановился после атаки украинских дронов.

По данным собеседников агентства, после атаки украинского дрона 20 мая, была остановлена основная установка CDU-6, обеспечивающая более половины мощностей предприятия.

Установка способна перерабатывать около 25,7 тыс. тонн нефти в сутки, что эквивалентно примерно 190 тыс. баррелям. Это составляет 53% от общей мощности завода.

Отмечается, что второй по величине производитель бензина в РФ NORSI может перерабатывать до 16 млн тонн нефти в год или около 320 тысяч баррелей в сутки.

Reuters отмечает, что остановка установки CDU-6 на NORSI приведет к резкому снижению производства на нефтеперерабатывающем заводе, что придаст еще большую неопределенность российскому энергетическому сектору и поставке топлива.

Напомним, практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.