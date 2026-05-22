Один із найбільших НПЗ у Росії зупинив роботу після удару українських дронів

Нафтопереробний "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСІ") у місті Кстово Нижегородської області — четвертий за величиною НПЗ у Росії — частково зупинився після атаки українських дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними співрозмовників агентства, після атаки українського дрона 20 травня, було зупинено основну установку CDU-6, яка забезпечує понад половину потужностей підприємства.

Установка здатна переробляти близько 25,7 тис. тонн нафти на добу, що еквівалентно приблизно 190 тис. барелів. Це становить 53% загальної потужності заводу.

Зазначається, що другий за величиною виробник бензину в РФ NORSI може переробляти до 16 млн тонн нафти на рік, або близько 320 тисяч барелів на добу.

Reuters зауважує, що зупинка установки CDU-6 на NORSI призведе до різкого зниження виробництва на нафтопереробному заводі, що додасть ще більшої невизначеності російському енергетичному сектору та постачанню палива.

Нагадаємо, практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.