Фігурант справи Міндіча скуповував землю та готелі біля Буковелю на мільйони доларів під час війни – ЗМІ

Бізнес-партнер Тимура Міндіча та колишній топменеджер оборонної компанії Fire Point Ігор Хмельов із 2022 року скуповував землю та відпочинкові комплекси біля Буковелю. Лише земельні ділянки могли б обійтися в близько 4,5 мільйона доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bihus.Info.

Пов’язаний із Тимуром Міндічем

За даними журналістів, Хмельов довгий час лишався непублічним попри те, що його ім’я в бізнес-реєстрах фігурувало майже в чотирьох десятках компаній. Більшість із них приводила до так званої групи "Приват", де Хмельов був менеджером у структурах родини Ігоря Палиці та в цілій низці фірм, пов’язаних із Тимуром Міндічем.

Ім’я Хмельова згадується й на записах, зроблених детективами НАБУ в межах операції "Мідас". Так, зокрема, учасники масштабної корупційної схеми в енергетиці обговорювали Хмельова в контексті його роботи на компанію Fire Point, можливу причетність Міндіча до якої було також зафіксовано на записах. У подальшому роботу Хмельова на Fire Point публічно підтвердив і її офіційний власник Денис Штілерман, який також згадував, що саме він і познайомив його з Міндічем.

Скуповував землю та готелі біля Буковелю під час війни

Bihus.Info з'ясували, що у 2022 році, уже після початку повномасштабного вторгнення, Ігор Хмельов почав активно скуповувати земельні ділянки в селі Яблуниця, що поблизу курорту Буковель — спочатку самостійно, а потім і через компанію "Евентус Менеджмент", власником якої він був на той момент. На придбаних ділянках уже були розташовані бізнеси, що працювали: ресторан, готель та глемпінг. Нещодавно ж там побудували ще один готельний комплекс.

"Загалом до січня 2026 року компанія оформила на себе 24 ділянки загальною площею близько 9 гектарів. Лише земля, за актуальними цінами, могла б коштувати близько 4,5 мільйона доларів, походження яких, з огляду на фігурування учасників у матеріалах "Мідаса", викликає чимало питань", — йдеться в матеріалі.

Ігор Хмельов, за даними джерел журналістів, виїхав у листопаді 2025-го — у день обшуків, які були проведені в Тимура Міндіча.

"Упродовж наступних кількох тижнів бізнесмен почав активно виходити з майже всіх структур, у яких фігурував. Вийшов Хмельов і з-поміж власників "Евентус Менеджменту". Його місце посіла компанія "Злагода пропертіз", але журналісти припускають, що, попри зміни де-юре, де-факто могло нічого не змінитися, адже керувати компанією залишилася менеджерка Хмельова", — встановили журналісти.

Корупційна схема в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.

17 лютого у цій справі колишньому міністру енергетики Герману Галущенко обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави 200 мільйонів гривень.