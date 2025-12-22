Словацький слід: куди ведуть фінансові нитки фігурантів "плівок Міндіча"

Нове розслідування проливає світло на закордонні активи ключових осіб справи НАБУ щодо корупції в енергосфері. Тимур Міндіч, Ігор Хмельов та Ігор Миронюк — імена, що фігурують у гучному розслідуванні — виявляється, давно та успішно облаштували бізнес та побут у Словаччині.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у спільному матеріалі та "Схем" (проєкт Радіо Свобода) та словацького Центру журналістських розслідувань імені Яна Куцяка (ICJK).

Компанії та нерухомість

Підприємець Тимур Міндіч розпочав свій бізнес-шлях у Словаччині майже 10 років тому. У 2017 році разом із партнером Ігорем Хмельовим вони придбали компанію, яка згодом отримала назву "TIM&TIM, s.r.o.". Офіційно фірма займається оптовою торгівлею одягом, проте в переліку послуг є і дослідження ринку, і кур’єрська доставка. У 2019 році її оборот перевищив 4 мільйони євро. Навесні 2025 року Міндіч залишив склад акціонерів. За яких обставин – невідомо. Документи, які могли б прояснити ці обставини, відсутні в комерційному реєстрі. Таким чином, Хмельов залишився єдиним акціонером та керуючим директором компанії.

Однак це не єдина словацька компанія, де фігурує Ігор Хмельов. Він володіє третиною компанії Lamačská Brána. За даними Finstat, вона займається розробкою будівельних проектів та будівництвом житлових і нежитлових будівель. Згідно з документом, опублікованим на сайті братиславського міського округу Ламач, компанія у 2022 році зосередилася на новому інвестиційному плані. Однак з моменту свого заснування вона постійно має нульовий обсяг продажів і є збитковою.

На цій земельній ділянці є будинок, але він занепадає. У 2022 році, невдовзі після російського вторгнення, його запропонували для прийому біженців. Також Хмельов та його дружина володіють квартирою в Мар'янці поблизу Ступави, яку вони придбали у 2017 році.

Журналісти відвідали ці об'єкти нерухомості. Будинок виглядає так, ніби в ньому давно ніхто не жив. Двері квартири у Маріанці ніхто не відчинив.

Ще один фігурант справи колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк у Словаччині офіційно керує компанією "UKRCI sro", а його родина володіє елітними квадратними метрами.

Син Миронюка у 2014 року придбав апартаменти на 22-му поверсі престижного комплексу "Tri Veže" в Братиславі, а колишня дружина радника влітку 2023 року — будинок у місті Шаморін поблизу Дунаю. Угода пройшла без залучення кредитів, а ринкова вартість аналогічних об’єктів у цьому районі сягає 500 000 євро.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

Нагадаємо, у грудні журналісти з’ясували, що син колишнього міністра енергетики та юстиції і фігуранта справи про корупцію в "Енергоатомі" Германа Галущенка вже четвертий рік навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи — College Alpin Beau Soleil у Швейцарії. Вартість навчання і проживання там сягає до 200 тисяч доларів на рік.