Словацкий след: куда ведут финансовые нити фигурантов "пленок Миндича"

Новое расследование проливает свет на зарубежные активы ключевых лиц дела НАБУ по коррупции в энергосфере. Тимур Миндич, Игорь Хмелев и Игорь Миронюк — фигурирующие в громком расследовании имена — оказывается, давно и успешно обустроили бизнес и быт в Словакии.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в совместном материале и "Схем" (проект Радио Свобода) и словацкого Центра журналистских расследований имени Яна Куцяка (ICJK).

Компании и недвижимость

Предприниматель Тимур Миндич начал свой путь в Словакии почти 10 лет назад. В 2017 году вместе с партнером Игорем Хмелевым они приобрели компанию, которая впоследствии получила название "TIM&TIM, sro". Официально фирма занимается оптовой торговлей одеждой, однако в перечне услуг есть и исследование рынка, и курьерская доставка. В 2019 году ее оборот превысил 4 миллиона евро. Весной 2025 года Миндич покинул состав акционеров. При каких обстоятельствах – неизвестно. Документы, которые могли бы прояснить эти обстоятельства, отсутствуют в коммерческом реестре. Таким образом, Хмелев остался единственным акционером и управляющим директором компании.

Однако это не единственная словацкая компания, где фигурирует Игорь Хмелев. Он владеет третью компании Lamačská Brána. По данным Finstat, она занимается разработкой строительных проектов и строительством жилых и нежилых построек. Согласно документу, опубликованному на сайте братиславского городского округа Ламач, компания в 2022 году сосредоточилась на новом инвестиционном плане. Однако с момента своего основания она постоянно имеет нулевой объем продаж и убыточна.

На этом земельном участке есть дом, но он приходит в упадок. В 2022 году, вскоре после российского вторжения, он был предложен для приема беженцев. Также Хмелев и его жена владеют квартирой в Марьянке вблизи Ступавы, которую они приобрели в 2017 году.

Журналисты посетили эти объекты недвижимости. Дом выглядит так, будто в нем давно никто не жил. Дверь квартиры в Марианке никто не открыл.

Еще один фигурант дела бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк в Словакии официально управляет компанией "UKRCI sro", а его семья владеет элитными квадратными метрами.

Сын Миронюка в 2014 году приобрел апартаменты на 22 этаже престижного комплекса "Tri Veže" в Братиславе, а бывшая жена советника летом 2023 года - дом в городе Шаморин близ Дуная. Соглашение прошло без привлечения кредитов, а рыночная стоимость аналогичных объектов в этом районе составляет 500 000 евро.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон);

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

Напомним, в декабре журналисты выяснили, что сын бывшего министра энергетики и юстиции и фигуранта дела о коррупции в "Энергоатоме" Германа Галущенко уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы – College Alpin Beau Soleil в Швейцарии. Стоимость обучения и проживания там достигает 200 тысяч долларов в год.