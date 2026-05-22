Фигурант дела Миндича скупал землю и гостиницы возле Буковеля на миллионы долларов во время войны – СМИ

Бизнес-партнер Тимура Миндича и бывший топ-менеджер оборонной компании Fire Point Игорь Хмелев с 2022 года скупал землю и комплексы отдыха возле Буковеля. Только земельные участки могли бы обойтись около 4,5 миллиона долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bihus.Info.

Связан с Тимуром Миндичем

По данным журналистов, Хмелев долгое время оставался непубличным, несмотря на то, что его имя в бизнес-реестрах фигурировало почти в четырех десятках компаний. Большинство из них приводило в так называемую группу "Приват", где Хмелев был менеджером в структурах семьи Игоря Палицы и в целом ряде фирм, связанных с Тимуром Миндичем.

Имя Хмелева упоминается и на записях, сделанных детективами НАБУ в рамках операции "Мидас". Так, в частности, участники масштабной коррупционной схемы в энергетике обсуждали Хмелева в контексте его работы на компанию Fire Point, возможная причастность Миндича к которой была также зафиксирована на записях. В дальнейшем работу Хмелева на Fire Point публично подтвердил и ее официальный владелец Денис Штилерман, который также упоминал, что именно он и познакомил его с Миндичем.

Скупал землю и гостиницы возле Буковеля во время войны

Bihus.Info выяснили, что в 2022 году, уже после начала полномасштабного вторжения, Игорь Хмелев начал активно скупать земельные участки в селе Яблуница, что вблизи курорта Буковель – сначала самостоятельно, а затем и через компанию "Эвентус Менеджмент", владельцем которой он был на тот момент. На приобретенных участках уже находились бизнесы, работавшие: ресторан, гостиница и глемпинг. Недавно там построили еще один гостиничный комплекс.

"В общей сложности к январю 2026 года компания оформила на себя 24 участка общей площадью около 9 гектаров. Только земля, по актуальным ценам, могла бы стоить около 4,5 миллиона долларов, происхождение которых, учитывая фигурирование участников в материалах "Мидаса", вызывает немало вопросов", — говорится в материале.

Игорь Хмелев, по данным источников журналистов, уехал в ноябре 2025-го — в день обысков, проведенных у Тимура Миндича.

"В течение следующих нескольких недель бизнесмен начал активно выходить из почти всех структур, в которых фигурировал. Вышел Хмелев и среди владельцев "Эвентус Менеджмента". Его место заняла компания "Согласие пропертиз", но журналисты предполагают, что, несмотря на изменения де-юре, де-факто могло ничего не измениться, ведь журналисты.

Коррупционная схема в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

17 февраля по этому делу бывшему министру энергетики Герману Галущенко избрали меру пресечения. содержания под стражей с возможностью залога 200 миллионов гривен.