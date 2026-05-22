Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2026 года

Продолжается 1549-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 мая 2026 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 253 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 95 авиационных ударов, сбросив 288 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9655 дронов-камикадзе и осуществил 3285 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения живой силы противника и три пункта управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях агрессор нанес три авиационных удара с применением семи КАБ, осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано два штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Вильча, Синельниково, Волчанские Хутора и сторону Избицкого.

На Купянском направлении враг атаковал шесть раз, в сторону Куриловки, Ковшаровки, Новоплатоновки, Новоосинового и Глушковки.

На Лиманском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Среднее и в сторону Лимана, Шейковки.

На Славянском направлении противник штурмовал четыре раза, в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районе Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак, в районах населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Плещеевка, Свободное, Торецкое, Русин Яр, Степановка и в сторону Константиновки, Золотого Колодца.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Каменка, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Новоподгородное, Белицкое.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз, в районе Тернового и сторону населенных пунктов Вербовое, Доброполье, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 28 атак в сторону Нового Запорожья, Доброполья, Рыбного, Согласия, Железнодорожного, Цветочного, Воздвижовки, Верхней Терсы, Староукраинки, Гуляйпольского и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки, в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском в направлениях признаков формирования наступательных группировок враг не обнаружен.

