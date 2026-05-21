Потери врага по состоянию на 21 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1548 сутки полномасштабной войны составляют 1 352 980 человек.

Потери России в войне на 21 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 мая потеряла:

личного состава – около 1 352 980 (+910) человек;

танков – 11 943 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 24 591 (+5) ед;

артиллерийских систем – 42 454 (+54) ед;

РСЗО – 1 797 (+2) ед;

средства ПВО – 1389 (+1) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1436 (+4) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 302 787 (+1 715) ед;

крылатые ракеты – 4 632 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 98 070 (+202) ед;

специальная техника – 4 207 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 109 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

