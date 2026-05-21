- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 21 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1548 сутки полномасштабной войны составляют 1 352 980 человек.
Потери России в войне на 21 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 мая потеряла:
- личного состава – около 1 352 980 (+910) человек;
- танков – 11 943 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 24 591 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 42 454 (+54) ед;
- РСЗО – 1 797 (+2) ед;
- средства ПВО – 1389 (+1) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1436 (+4) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 302 787 (+1 715) ед;
- крылатые ракеты – 4 632 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 98 070 (+202) ед;
- специальная техника – 4 207 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 109 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.